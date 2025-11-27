Video: así fue el robo en heladería cometido por delincuente con prisión domiciliaria

Así fue el robo a la heladería cometido por delincuente con prisión domiciliaria

Elonce accedió a las imágenes de la cámara de seguridad de una heladería situada en la intersección de calles Montiel y Los Paraísos, en Paraná, donde un delincuente que gozaba de prisión domiciliaria protagonizó un violento robo armado.

Según indicaron fuentes policiales, el sujeto llegó en una motocicleta junto a un cómplice y ambos irrumpieron en el local exhibiendo un arma de fuego. Exigieron de inmediato la recaudación del día, estimada entre 50.000 y 60.000 pesos.

Video: así fue el robo a la heladería cometido por delincuente con prisión domiciliaria

En el video se observa con claridad el instante en que el asaltante ingresa con un casco colocado y una actitud amenazante. Se dirige directamente hacia la caja registradora, donde extrae el dinero antes de retirarse rápidamente del lugar.

Tras el hecho, las cámaras del 911 permitieron reconstruir el trayecto de la motocicleta utilizada en la huida. Las imágenes mostraron que los sospechosos se dirigieron hacia la zona de Villa Huesito, donde finalmente abandonaron el rodado. La moto fue secuestrada durante los rastrillajes nocturnos realizados por el personal policial.

Aunque en ese primer operativo no lograron localizar a los autores, el hallazgo del vehículo fue un elemento clave para avanzar en la investigación.

El asaltante debía cumplir prisión domiciliaria

Horas después del robo, efectivos de Comisaría Primera realizaron el control habitual en la vivienda donde el imputado debía cumplir su arresto domiciliario. Al constatar que no se encontraba en el domicilio, comunicaron de inmediato el incumplimiento del régimen a la Fiscalía.

En el lugar, se secuestraron prendas que, según los investigadores, coincidían con las utilizadas en el asalto.

El personal de Comisaría Decimosexta aportó las grabaciones del robo. Al comparar la ropa incautada con las imágenes del autor que ingresó armado y con el rostro parcialmente cubierto, confirmaron que coincidía plenamente con la vestimenta empleada durante el asalto.

Los investigadores indicaron que el sujeto amenazó a los empleados, sustrajo el dinero en efectivo disponible y escapó junto a su cómplice en la motocicleta abandonada posteriormente.