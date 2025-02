Vecinos de barrio Balbi se autoconvocaron para exigir seguridad ante robos en la zona

Los vecinos de barrio Balbi se autoconvocaron este jueves por la noche para exigir justicia por la creciente cantidad de robos en la zona.

Según pudo conocer Elonce, al menos 20 casas fueron víctimas de ilícitos en el último tiempo. “Acá estamos muy enojados porque la policía hace lo que puede. Lo que pasa es que acá estamos viendo que la policía hace lo que puede. Lo que pasa es que acá no aparece ni un fiscal y la Justicia no actúa para nada porque somos un barrio de trabajadores. No tenemos nada con la gente que tiene un poco más de poder adquisitivo, pero a ver si en el Parque Urquiza roban 20 casas va a ver cómo va el fiscal y creo que hasta el presidente del Tribunal a ver qué pasó”, manifestó un vecino.

Foto: Elonce

Foto: Elonce

Por otro lado, comentó una de las medidas de seguridad optadas por la comunidad: “Anoche hasta los dos o las tres de la mañana estamos cuidando los fondos de las casas porque robaron a gente de trabajo. Siempre hay Justicia para el que más tiene”.

Otro vecino vociferó: “Acá le han robado a todos y han roto autos, ventanas, rejas”. Asimismo, confesó que la sospecha es que los ladrones son de calle Justo José de Urquiza al final: “Los conoce todo el barrio”.

Foto: Elonce

Soledad, presidenta de la comisión vecinal, sostuvo: “Quiero destacar que estoy como una vecina más, acompañando a todos los vecinos que lamentablemente han sido víctimas de estos hechos. Estamos cansados. Está el jefe de la Comisaría Primera, de la Décimo Séptima. Queremos destacar que no vamos contra ellos, sino que están siendo operativos. Estos delincuentes se manejan por la parte de la barranca y roban por los fondos y arriba de los techos”.