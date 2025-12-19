Ladrillero fue operado de la columna y solicitan colaboración solidaria para su recuperación

REDACCIÓN ELONCE
Julio Alegre, ladrillero desde hace más de tres décadas, fue intervenido quirúrgicamente por severos problemas en la columna, supo Elonce. Su familia solicitó colaboración solidaria para afrontar la recuperación, ya que permanecerá sin poder trabajar durante varios meses.
Su esposa, María Silva, brindó detalles sobre la intervención y el estado de salud de Alegre. “Gracias a Dios, la cirugía salió todo bien”, señaló. Según explicó, la operación tuvo una duración aproximada de tres horas y media.
En cuanto al procedimiento, indicó que se trató de una intervención compleja. “Le desprendieron nervios que tenía muy apretados, por eso tenía dolores en las piernas y en los brazos. También le sacaron un hueso seco que lo estaba molestando”, explicó. A raíz de esos dolores, Alegre tenía dificultades para dormir y debía hacerlo en el piso para aliviar las molestias.
Recuperación y situación económica
María Silva señaló que, tras la cirugía, Julio deberá atravesar un proceso de recuperación prolongado. “No podrá seguir trabajando porque tiene dos meses y dos meses y medio de reposo”, explicó. Durante ese tiempo, deberá continuar con curaciones, sesiones de kinesiología y traslados frecuentes para controles médicos.
La familia está compuesta por cinco integrantes: el matrimonio y tres hijas. Debido a que el sustento principal del hogar dependía del trabajo de Julio, la situación económica se verá afectada durante los meses de recuperación. “Dependemos del trabajo de él y ahora no va a poder generar ingresos”, indicó su esposa.
Pedido de colaboración y agradecimiento
Ante este escenario, la familia lanzó un pedido de colaboración solidaria para cubrir gastos médicos y cotidianos. “Queremos pedirle a la gente su ayuda con lo que pueda, todo suma”, expresó María Silva.
Para quienes deseen colaborar, se habilitó el alias clima.lente.miel, a nombre de Silva, María Leticia. Además, se brindó un número de contacto para consultas: 343 5064573.
María destacó el acompañamiento recibido hasta el momento. “Agradecemos por cada granito de arena, porque la gente siempre está predispuesta”, expresó. También remarcó el vínculo de Julio con la comunidad. “Hace 35 años que es ladrillero, es algo que siempre le gustó hacer”, señaló.
Julio Alegre permanecerá internado aproximadamente una semana y luego continuará el reposo en su domicilio. Mientras avanza su recuperación, la familia apeló a la solidaridad para atravesar este período sin ingresos laborales.