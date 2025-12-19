Feria Navideña: artesanos y emprendedores ofrecen propuestas originales para los regalos por las fiestas

REDACCIÓN ELONCE
Comenzó una Feria Navideña que se desarrollará hasta el martes inclusive, con puestos de artesanos y emprendedores, registró Elonce. La propuesta busca promover regalos originales y producción local de cara a las celebraciones de Navidad y fin de año.
Una Feria Navideña comenzó a desarrollarse en Puerto Nuevo de Paraná, desde este viernes y hasta el martes inclusive, con la participación de artesanos y emprendedores que ofrecen productos originales de cara a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.
La propuesta reúne a expositores locales y de otras provincias, con puestos que ya comenzaron a atender al público y otros que se encontraban en proceso de armado. El objetivo de la feria es generar un espacio donde Papá Noel pueda “pasar por cada puesto” y llevarse obsequios producidos de manera artesanal.
Entre los artesanos presentes se destacó Gallego, oriundo de Santa Fe capital, quien explicó que trabaja con grabado en ácido sobre metal y técnicas de calado. “Hago dibujos a mano grabados en metal, llaveros y portallaves”, señaló, y destacó productos vinculados al deporte local, como artículos con el escudo de Patronato. Los precios de los llaveros rondaron los 5.000 pesos, mientras que piezas de mayor tamaño, como un juego de ajedrez grabado en ácido y laqueado, alcanzaron los 78.000 pesos.
Otro de los puestos fue el de Laura, también de Santa Fe, quien ofrece chapitas identificatorias para mascotas. “Grabamos en el momento el nombre y el teléfono del dueño, porque entendemos que las fiestas deberían celebrarse sin ruido”, explicó, en referencia a los efectos de la pirotecnia en animales, personas mayores y niños con autismo. Las chapitas tienen precios desde los 6.000 pesos, mientras que el combo de collar, chapita y grabado se ofrece a 8.500 pesos.
En el sector de indumentaria, Liliana, de Colonia Avellaneda, presentó sombreros de rafia, gabardina y ropa artesanal. “Los sombreros arrancan desde 25.000 pesos y también hacemos ropa de verano, todo en algodón”, indicó. La emprendedora explicó que el rubro surgió como complemento de su producción textil artesanal.
Artesanía y decoración navideña
La feria también contó con propuestas de decoración. Miriam, artesana de Paraná, exhibió muñecos realizados con técnica soft, entre ellos duendes, renos y figuras de Papá Noel. “Son muñecos rellenos con vellón y las expresiones se hacen con una aguja especial”, explicó. Los conjuntos completos, que incluían trineo, renos y Papá Noel, se ofrecieron a 75.000 pesos, mientras que las piezas individuales se vendieron a 28.000.
El sector de artesanos quedó habilitado desde el inicio de la feria, mientras que el área de emprendedores se completó de manera progresiva. Desde la organización recordaron que la feria permanecerá abierta hasta el martes, lo que permitirá a vecinos y visitantes recorrer los puestos con tiempo y adelantar las compras navideñas.
La feria navideña se presentó como una opción para acceder a regalos originales, apoyar la producción local y recorrer una propuesta pensada especialmente para las fiestas de fin de año.