Vecinal Bajada Grande aseguró que busca garantizar el agua potable para los vecinos: “Estamos trabajando”

REDACCIÓN ELONCE
La Comisión Vecinal de Bajada Grande trabaja en la mejora del servicio de agua potable, con obras en curso y la colaboración de los vecinos para resolver problemas de presión, según informó su presidente.
La Comisión Vecinal de Bajada Grande aseguró que continúa trabajando para garantizar el acceso al agua potable en el barrio, tras varios reclamos de vecinos que reportaron baja presión o falta de agua en sectores específicos. Gastón Bataglia, presidente de la vecinal, explicó que se están llevando a cabo varias obras para mejorar la infraestructura hídrica en la zona. "Desde la Secretaría de Servicios Hídricos, a cargo de la señora Mayra Collante, estamos trabajando desde principios de 2025 para mejorar el servicio", comentó.
Obras para mejorar la presión de agua
Bataglia destacó que, uno de los avances más importantes en el barrio fue la instalación de un tanque de agua en el barrio Aceitero. "Cuenta con un sistema eléctrico y una cisterna, ya está en funcionamiento y está mejorando la presión en algunas áreas del barrio", detalló. Además, agregó que la vecinal ha estado en contacto constante con las autoridades municipales para coordinar los trabajos y garantizar que los vecinos reciban un mejor servicio. "Hay que tener paciencia porque Bajada Grande no es la ciudad céntrica, y el servicio en barrios más alejados siempre demanda más tiempo y recursos", señaló.
Colaboración vecinal y soluciones a largo plazo
Bataglia también hizo un llamado a los vecinos a colaborar activamente para mejorar el servicio. "Hay que cuidar el agua, ya que es esencial para la salud de todos. Si alguien ve una pérdida o un caño roto, debe avisarnos para poder solucionarlo rápidamente", explicó. En cuanto a las quejas de falta de agua en algunos sectores, destacó que, si bien algunos puntos del barrio siguen teniendo problemas de presión, otros ya cuentan con el servicio.
Distribución de agua y trabajo comunitario
Además, Bataglia mencionó que, en los casos más urgentes, el municipio ha enviado camiones cisterna para distribuir agua a las familias afectadas. "Hemos estado repartiendo agua en los sectores más necesitados, pero también es importante recordar que los empleados municipales no están habilitados para subir a los techos a instalar tanques", explicó. Remarcó la solidaridad de la comunidad y el trabajo desinteresado de los vecinos en situaciones como estas. "Es un trabajo comunitario y todos nos apoyamos mutuamente”, enfatizó.
Mejoras en la red y futuro de la obra hídrica
Finalmente, Bataglia hizo hincapié en que los trabajos no se detendrán. "Estamos comprometidos con mejorar la infraestructura para que todos los vecinos de Bajada Grande tengan acceso a agua potable de calidad. Sabemos que no es un proceso rápido, pero estamos avanzando", aseguró. Además, agregó que la reparación de caños viejos es una prioridad, como el caso de una pérdida en Avenida Estrada que ya está siendo atendido.