Una moto y una bicicleta chocaron y terminaron contra un auto: hubo dos heridos

Una moto y una bicicleta chocaron y terminaron contra un auto este lunes por la noche en la intersección de avenida Almirante Brown y Gobernador Manuel Crespo, en Paraná. Como consecuencia del siniestro, dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital San Martín.

Según pudo saber Elonce en el lugar, el automóvil se encontraba detenido sobre Almirante Brown, a la espera de que el semáforo habilitara el paso. Por motivos que se trataron de establecer, la motocicleta y la bicicleta colisionaron entre sí y luego impactaron contra el auto.

De acuerdo con el relato de testigos, la moto circulaba por Almirante Brown en sentido oeste-este, mientras que la bicicleta avanzaba por Gobernador Crespo de sur a norte. Una de las hipótesis fue que alguno de los dos rodados habría cruzado con el semáforo en rojo, aunque esa circunstancia no había sido confirmada.

Asistencia a los heridos y tareas de prevención

Bomberos Voluntarios de Paraná informó que una unidad de su Cuerpo Activo acudió a la intersección y encontró a dos personas lesionadas sobre la cinta asfáltica. Los integrantes de la dotación les brindaron asistencia junto con personal del 107 Emergencias.

Luego de ser estabilizadas, ambas personas fueron trasladadas al Hospital San Martín para recibir atención médica. No se informó inicialmente la gravedad de las lesiones.

Choque entre moto y bici: los conductores golpearon contra un auto

Personal policial trabajó en el lugar para recabar las pruebas necesarias y establecer la mecánica del accidente. Tras la asistencia, Bomberos verificó los vehículos y realizó tareas de prevención en la zona para evitar nuevos riesgos y resguardar a vecinos y transeúntes.