Un hombre falleció en el hospital tras descompensarse cuando caminaba por el Parque Gazzano

Un hombre de 55 años murió este lunes por la mañana luego de sufrir un problema cardíaco mientras caminaba por el Parque Gazzano, en Paraná.

Según informaron fuentes policiales, la víctima, oriunda de Crespo, se descompensó en el ingreso al espacio verde y quedó inconsciente. De inmediato, personal de la División 911 fue comisionado al lugar para asistirlo.

Los efectivos realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en el sitio, con la colaboración de personas que se encontraban en la zona.

Traslado y derivación al hospital

Posteriormente, el hombre fue trasladado en primera instancia al Centro de Salud Corrales y, desde allí, derivado al Hospital San Martín. Sin embargo, los médicos confirmaron que había fallecido como consecuencia de un paro cardíaco.

Testigos que se encontraban trabajando en el parque relataron que el hombre, antes de desplomarse, tropezó y se golpeó la cabeza contra el suelo, lo que agravó aún más la situación.

La Policía destacó la rapidez del operativo de emergencia, que incluyó la intervención de efectivos entrenados en maniobras de RCP. “A pesar de los esfuerzos médicos, no fue posible salvarle la vida”, indicaron las autoridades según publicó el periodista Javier Aragón.

El fallecimiento del hombre conmovió a quienes se encontraban en el lugar y reavivó la importancia de contar con asistencia inmediata ante episodios cardíacos en espacios públicos.