Un entrerriano busca poner a prueba su físico a nivel internacional

REDACCIÓN ELONCE
Angelo Bellot, un joven fisicoculturista de 19 años, está a punto de representar al país en Ecuador. Para costear los gastos del viaje, lanzó una rifa solidaria con el apoyo de emprendedores locales.
El paranaense viene de lograr un gran desempeño en el Campeonato Argentino de Fisicoculturismo realizado en Córdoba, donde se coronó campeón en dos categorías: Junior (16 a 23 años) y Senior (23 a 35 años). Tras este logro, Bellott comentó: “Fue una experiencia increíble. Fui con todos mis amigos y mi entrenador”.
Sobre su llegada al fisicoculturismo, el joven relató: “Entreno desde los 12, cuando mi papá me hizo una barra. Me empezaron a decir que tenía buena genética, buena forma muscular. Un día, Maxi, mi entrenador, me dijo que estaba para competir, que me quería preparar, y acepté el desafío”.
El joven competidor está haciendo una rifa para costear el viaje a Ecuador, donde participará en el Campeonato Sudamericano del 18 al 22 de septiembre. Al respecto, Bellott comentó: “Hay más de 500 números, 5 ganadores y 4 premios cada uno. Es posible gracias a la ayuda de emprendedores de la ciudad que donaron productos y servicios para sortear. El valor es de $5000 y se puede conseguir en mi perfil de Instagram @angelobellott”.
Un sacrificio constante y una dieta rigurosa
La preparación de Bellott para las competencias es estricta y requiere un control riguroso de su dieta y su entrenamiento. El fisicoculturista detalló su puesta a punto: “En la semana previa a la competición se hace una baja de sodio y una sobrehidratación gradual hasta 500 ml. Se come liviano y sin harinas. Pollo, brócoli y claras de huevo toda la semana. Llevo preparándome desde enero. Dieta y pérdida de volumen hasta julio. A partir de ahí en"pecé a bajar, aunque igualmente no tenía tanto porcentaje de grasa. Hace una semana estaba en 86, ahora en 94 kilos”.
"El proceso es difícil, sufrís estrés y ansiedad, estás con hambre y de mal humor, pero mentalizás. Me llevo un recipiente hermético a todos lados y alcohol cero. Trabajo y entreno de lunes a viernes y descanso sábados y domingos. Cuando terminás de competir es un descontrol y tenés ansiedad de comer lo que quieras. En el campeonato de Córdoba me fui a un pizza libre y después comí una chocotorta de mi vieja”.
El desafío internacional
Con la mirada puesta en su participación en Ecuador, Bellott se prepara para enfrentar una competencia de peso libre, un formato que le permite demostrar su evolución en el fisicoculturismo. “Este lunes arranqué a bajar peso y grasa para estar listo para Ecuador", contó el fisicoculturista.
En las competencias, cada participante debe realizar las poses reglamentarias y hacer una coreografía de hasta 60 segundos para mostrar sus aptitudes físicas. “Nos ponemos un autobronceante temporal para que las luces peguen bien y se vean los cortes del cuerpo”, detalló.
Referentes
En cuanto a sus influencias en el mundo del fisicoculturismo, Bellott destacó: “El mayor exponente del fisiculturismo actual es Chris Bumstead. Un físico estético pero grande. Nada que ver a la bestialidad muscular de Arnold Schwarzenegger. Bumstead ganó el Mr. Olympia Classic Physique 6 veces”.