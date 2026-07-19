Un corte de luz afectó a Paraná este domingo: Enersa detectó la falla y normalizó el servicio

Un corte de luz afectó durante la mañana de este domingo 19 de julio a distintos sectores de Paraná. La interrupción se produjo de manera abrupta y fue advertida tanto en viviendas del centro como en zonas más alejadas del radio céntrico.

Desde Enersa confirmaron que el inconveniente alcanzó al centro de la capital entrerriana, además de sectores del Parque Urquiza y barrio San Agustín. Personal de la empresa trabajó para identificar y resolver la falla.

La interrupción se extendió durante casi media hora y, posteriormente, el servicio comenzó a normalizarse en los puntos afectados.

Enersa trabajó para resolver la falla

La empresa provincial se abocó durante la mañana a restablecer el suministro luego del corte de luz que sorprendió a usuarios de diferentes sectores de Paraná.

El episodio ocurrió en una jornada en la que Enersa también mantiene desplegados equipos técnicos en otros puntos de Entre Ríos, debido a las consecuencias del fuerte temporal que afectó durante las últimas horas especialmente al norte provincial.

Las intensas ráfagas de viento provocaron daños sobre instalaciones del corredor eléctrico de 132 kV y generaron inconvenientes en distintas localidades.

Continúan las tareas tras el temporal

Enersa informó que logró restablecer el servicio en prácticamente todas las líneas de alta tensión que habían resultado afectadas por el fenómeno meteorológico.

Según indicó la distribuidora, únicamente permanecía fuera de servicio la Línea de Alta Tensión Masisa, donde se registraron los daños estructurales más importantes del operativo.

Los equipos técnicos continúan trabajando para reparar las instalaciones y recuperar el suministro en aquellos sectores que todavía presentan problemas vinculados con el temporal.

Trabajo conjunto con las cooperativas

Además de las tareas realizadas tras el corte de luz registrado en Paraná, Enersa mantiene un trabajo coordinado con distintas cooperativas eléctricas de la provincia.

Entre ellas se encuentra la Cooperativa Eléctrica de Concordia, que recibe asistencia técnica y operativa para avanzar en la recuperación del servicio después de los graves daños ocasionados por las fuertes ráfagas.