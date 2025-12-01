Tarjeteros renovaron carnets y pidieron ser incluidos en nuevo sistema de estacionamiento medido

Se desarrolló, este lunes, la renovación de carnets de los tarjeteros habilitados por el municipio de Paraná, en medio del debate por el nuevo sistema de estacionamiento medido que comenzó a discutirse en el Concejo Deliberante. En ese sentido, representantes del sector expresaron preocupación por no estar contemplados en el proyecto de ordenanza que tomó estado parlamentario el viernes pasado.

“Se trata de la renovación del carnet de los tarjeteros que están habilitados en el municipio, que se realiza cada tres meses, pero entendemos que sería el último”, indicó a Elonce la referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos, Tamara Berales.

En la oportunidad, añadió que proyecto para la implementación del sistema de estacionamiento medido generó “inquietudes” entre los tarjeteros porque “en ningún momento nombra la figura del trabajador y eso genera mucha incertidumbre”.

Preocupación por el rol en el nuevo sistema

Berales destacó que alrededor de 180 personas dependen de esta actividad. “La incertidumbre y la preocupación es muy grande por parte de las personas que se encuentran habilitadas hoy como tarjeteras”, afirmó. Señaló que existe un reconocimiento previo del municipio que, según planteó, debería ser considerado. “Los tarjeteros tienen que estar contemplados porque ya hay un piso de reconocimiento hacia este sector”, expresó.

Por su parte, la representante de los tarjeteros, Carina Martínez, remarcó la necesidad de tener precisiones respecto del nuevo sistema de estacionamiento medido. “Nuestro futuro es seguir trabajando, poder estar todos incluidos y ver qué labor vamos a hacer, porque hasta la actualidad todavía no se sabe qué trabajo vamos a realizar”, señaló.

Respecto al proyecto que evalúa el municipio, indicó: “El sistema digital puede ser cualquiera, pero el tema es la labor que vamos a realizar nosotros con el sistema”.

Martínez aclaró además: “Nosotros no somos cuidacoches. Los compañeros que trabajamos vendiendo tarjeta y los que venimos a renovar nuestro carnet somos tarjeteros, no cuidacoches”.

Las críticas al proyecto presentado

Sobre las gestiones recientes, Berales confirmó que hubo un encuentro con la intendenta Rosario Romero. “El martes 18 hicimos una jornada de visibilización porque no veníamos teniendo respuestas concretas. Nos recibe la intendenta, en donde una vez más se comprometió con el sector trabajador en avanzar con un proyecto de ordenanza que efectivamente contemple la figura del trabajador”, relató.

Sin embargo, indicó que el compromiso no apareció reflejado en el documento ingresado al Concejo. “Días previos, pudimos leer el proyecto y en ningún momento habla de la figura del trabajador”, afirmó. También mencionó la existencia de un artículo que generó preocupación: “De alguna manera, busca criminalizar la tarea de aquellas personas que no estén incluidas en el nuevo sistema. En eso sí se nombra al trabajador, pero para incluirlo en el cuerpo de la política, no lo deja claro”. Berales añadió que, por ese motivo, los tarjeteros se mantuvieron “en estado de alerta permanente”.