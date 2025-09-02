Nuevo servicio de transporte urbano en Paraná: “Será un hito de la gestión”, dijo David Cáceres

REDACCIÓN ELONCE
El viceintendente de Paraná, David Cáceres, anunció que el 7 de diciembre comenzará a operar una nueva empresa de transporte urbano en Paraná, en reemplazo del actual sistema que, según sus palabras, “viene acarreando problemas estructurales desde hace más de 40 años”, dijo en GPS, que se emite por Elonce.
“Hace ocho años se licitó el transporte actual, pero prácticamente fue una renovación de la concesión que venía funcionando hacía más de 30 años”, explicó. “Las empresas que aún están prestando el servicio funcionaban bajo una lógica de subsidio, no de competencia: cobraban por la cantidad de unidades, no por la calidad ni cantidad de pasajeros”.
Frente a ese panorama, Cáceres subrayó la decisión política de la intendenta Rosario Romero, que impulsó el cambio: “Esto no da para más”. Y agregó: “Con un año de anticipación se decidió llamar a una nueva licitación para que, como está ocurriendo hoy, tengamos una empresa ganadora que llegue con tiempo para planificar su desembarco”.
“El cambio va a ser rotundo y total”
La nueva empresa llegará con más de 70 colectivos 0 km, equipados con tecnología ambientalmente amigable y sistemas digitales que permitirán a los usuarios consultar recorridos y tiempos de llegada en tiempo real. Además, las unidades contarán con accesibilidad para personas con movilidad reducida.
“El cambio que va a vivir el usuario en los primeros días de diciembre es rotundo y total”, aseguró. “Obviamente no todo se puede de golpe, pero tiene que ser una mejora paulatina. Hay que recuperar usuarios, que vean que el servicio funciona, que llega a tiempo y que se puede seguir desde el celular”.
El objetivo es que el sistema vuelva a ser atractivo para los ciudadanos. “Lo bueno aquí es que la empresa que ganó sabe que la única forma de generar más rentabilidad es prestando mejor servicio”, sostuvo Cáceres, en una clara apuesta por una lógica de eficiencia y calidad.
“No podemos trasladar el costo al usuario”
Cáceres reconoció que el desafío económico es importante: “Esto va a requerir del esfuerzo económico del municipio”. Y dejó claro que “no podemos trasladar esa mejora al usuario. Tendremos que ser creativos en la búsqueda de otras herramientas para generar fondos”.
Además, explicó que el presupuesto vigente del municipio se sostiene casi en su totalidad con recursos propios: “El más del 99% son recursos propios. No hay financiamiento del gobierno nacional y prácticamente nulo del provincial”. Pese a ello, afirmó: “Hoy estamos subsistiendo con el aporte, el esfuerzo y el sacrificio de los vecinos”.
Al mismo tiempo, recordó que “cuadruplicamos la asistencia alimentaria”, “nos hicimos cargo de la crisis del transporte” y “no nos detenemos con la obra pública”. También destacó el saneamiento del arroyo Las Viejas, que permitirá recuperar la playa del Thompson y mejorar la calidad de vida de los barrios cercanos.
“La organización del tránsito es clave”
La transformación del transporte urbano en Paraná no estará aislada: el municipio trabaja en un plan integral de tránsito que incluirá el estacionamiento medido y la reorganización de calles y avenidas.
“Estamos trabajando en que todas las obras viales del microcentro finalicen antes del arranque de la concesión, porque eso va a ayudar a la frecuencia y los recorridos”, afirmó. También confirmó que el nuevo sistema incluirá “un mecanismo que integre a los trabajadores y trabajadoras que hoy están registrados como tarjeteros”.
Sobre el estacionamiento, expresó: “La gestión anterior lo licitó, pero no se adjudicó. Nosotros tenemos muy en claro que tiene que ser con los trabajadores municipales, y con un sistema digital integrador que funcione bien”.
“No tengo dudas de que será un hito”
El viceintendente cerró la entrevista con una fuerte convicción sobre el rumbo de su gestión: “No tengo dudas de que va a ser uno de los hitos de la gestión. Estamos transformando un sistema que funcionaba mal desde hace décadas”.
En su visión, esta apuesta es también una señal de resiliencia y compromiso con la ciudad: “A pesar de las complicaciones, con el acompañamiento de los vecinos podemos hacer estas cosas y muchas más. Eso lo tomamos como una confianza en la gestión”.