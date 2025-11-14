Romero confirmó que para el mediodía “estarán todos los centros de distribución con agua”

Las tareas realizadas desde primeras horas de este jueves en la planta potabilizadora Echeverría generaron baja presión y faltante de agua en distintos sectores de Paraná. La intervención formó parte del plan de fortalecimiento del sistema de provisión de agua, que incluyó obras clave y la instalación de una nueva bomba. En diálogo con Elonce, la intendenta Rosario Romero confirmó que el servicio se normalizará con el correr de las horas

Obras la planta Echeverría

Autoridades municipales precisaron que el bombeo fue reactivado durante la tarde del jueves, mientras que por la noche finalizaron los trabajos iniciales. Durante la mañana de este viernes concluyó la instalación de una nueva bomba en la planta Echeverría, lo que ocasionó sectores sin suministro o con baja presión durante varias horas.

Intendenta de Paraná, Rosario Romero

“Estamos terminando la obra ahora”

La intendenta Rosario Romero brindó precisiones a Elonce sobre el avance de las obras. “Estamos terminando la obra ahora. Hemos tendido cañería muy importante que va a llegar al Centro Distribuidor Cristo Redentor”, explicó. Señaló que era necesario “enlazarla con la planta Echeverría”, motivo por el cual se realizaron cortes programados.

Romero indicó que aprovecharon la intervención para ejecutar otras mejoras: “En la planta Echeverría, ya que debíamos hacer un corte de agua, aprovechamos a hacer otros trabajos, como suplir una bomba, dentro del plan del agua que viene desarrollando la ciudad”.

En el marco de esas tareas, dos empleados municipales resultaron afectados por una fuerte descarga de agua presurizada. El episodio generó preocupación en los primeros minutos, aunque ambos trabajadores fueron revisados y se encuentran fuera de peligro.

La jefa comunal detalló que “ayer tuvimos un accidente, cuyos dos empleados municipales están bien. Logramos terminar los trabajos muy tarde a la noche y hoy de mañana se estaba terminando de soldar una bomba nueva que estamos instalando en esa planta”.

En cuanto al restablecimiento del suministro, Romero afirmó que “sobre el mediodía de hoy ya tendremos todos los centros de distribución con agua”. Agregó que ya se abasteció el centro y el oeste con los centros de San Agustín y Bajada Grande, aunque debieron realizar un nuevo corte por la alta demanda. “El flujo de consumo fue muy grande y tuvimos que volver a cortar el agua, pero ya al mediodía estamos trabajando”, indicó.

Obras para evitar los problemas del año pasado

La intendenta remarcó que la obra tiene como objetivo evitar los inconvenientes registrados en veranos anteriores. “La obra es para que no tengamos este año el problema que tuvimos el año pasado, cuando en la zona oeste no llegaba agua. Además, haremos otros cambios en el Centro de Distribución Ejército que nos permitirán estar encima del problema y que los vecinos no tengan inconvenientes”, sostuvo.

Obra de agua

Explicó que los cortes realizados responden a los enlaces necesarios para integrar el nuevo sistema. “El corte de ayer y lo de hoy tiene que ver con los enlaces que estamos realizando”, aclaró.

Finalmente, destacó que la intervención permitirá evitar futuros cortes: “Una cosa buena es que una vez que enlacemos definitivamente con la planta de Cristo Redentor no vamos a tener que cortar. La cañería está muy avanzada y la terminaremos durante diciembre si nos acompaña el tiempo”.