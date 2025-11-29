Reunieron los fondos para la operación del joven que había sido atropellado en Paraná: “La fe mueve montañas”

REDACCIÓN ELONCE
“Quiero darle gracias a Dios por tocar el corazón y el bolsillo de las personas que me pudieron ayudar con su granito de arena. Estoy muy agradecido”, subrayó el joven que fue atropellado en un accidente en Paraná.
Reunieron todos los fondos para la operación de Sebastián Gómez, un joven que sufrió fractura de tibia y peroné en una de sus piernas tras un accidente en Paraná, donde el conductor del auto involucrado se dio a la fuga. Según habían adelantado a este medio días atrás, la suma para llevar adelante la operación era de cinco millones de pesos.
Milagros Cáceres, su pareja, dialogó con Elonce y declaró: “Estoy muy contenta y agradecida con toda la gente por su colaboración. Gracias a que nos vinieron a hacer la nota, pudimos recaudar muy rápido. En un día y medio pudimos recaudar todo. Ya pudimos comprar el clavo y queremos agradecer a la gente y pedimos que no nos pasen más plata”.
“Ahora queda esperar a la operación, que sería entre lunes o martes. Vamos a esperar la pronta recuperación, que es lo que más queríamos”, agregó.
“Fueron días difíciles prácticamente porque creo que a nadie le gustaría pasando un momento así de estar pasando más de un día de dolor. Gracias a mi Dios, esto está pasando y creo que pronto voy a poder caminar”, exclamó.
Pedido al conductor que se fugó del accidente
En relación a este punto, Milagros instó al conductor “que se pueda acercar y que pregunte cómo está él porque eso es lo que nos indignaba. Nosotros no queríamos hacer denuncia siempre y cuando él se presentara”. Cabe destacar que el accidente ocurrió el pasado viernes 21 del corriente mes en calle Anacleto Medina, donde el vehículo habría realizado una maniobra indebida y chocó al joven
“Al momento de que él no se presentó, tomamos la decisión de realizar la denuncia. La policía me dijo que ahora iban a pedir las cámaras del 911 desde el lugar del echo hasta llegar al lugar del hospital. Eso va a llevar mucho tiempo. Ahora mi abogado se está encargando de todo esto”, detalló.
Por último, a modo de cierre, recordó la frase de Sebastián: “La fe nunca se pierde, la fe mueve montañas”.