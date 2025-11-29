Reunieron los fondos para la operación del joven que había sido atropellado en Paraná: “La fe mueve montañas”

Reunieron todos los fondos para la operación de Sebastián Gómez, un joven que sufrió fractura de tibia y peroné en una de sus piernas tras un accidente en Paraná, donde el conductor del auto involucrado se dio a la fuga. Según habían adelantado a este medio días atrás, la suma para llevar adelante la operación era de cinco millones de pesos.

Milagros Cáceres, su pareja, dialogó con Elonce y declaró: “Estoy muy contenta y agradecida con toda la gente por su colaboración. Gracias a que nos vinieron a hacer la nota, pudimos recaudar muy rápido. En un día y medio pudimos recaudar todo. Ya pudimos comprar el clavo y queremos agradecer a la gente y pedimos que no nos pasen más plata”.

Foto: Elonce.

“Ahora queda esperar a la operación, que sería entre lunes o martes. Vamos a esperar la pronta recuperación, que es lo que más queríamos”, agregó.

Sebastián, por su parte, expresó: “Quiero darle gracias a Dios por tocar el corazón y el bolsillo de las personas que me pudieron ayudar con su granito de arena. Estoy muy agradecido”.

Foto: Elonce.

“Fueron días difíciles prácticamente porque creo que a nadie le gustaría pasando un momento así de estar pasando más de un día de dolor. Gracias a mi Dios, esto está pasando y creo que pronto voy a poder caminar”, exclamó.

Pedido al conductor que se fugó del accidente

En relación a este punto, Milagros instó al conductor “que se pueda acercar y que pregunte cómo está él porque eso es lo que nos indignaba. Nosotros no queríamos hacer denuncia siempre y cuando él se presentara”. Cabe destacar que el accidente ocurrió el pasado viernes 21 del corriente mes en calle Anacleto Medina, donde el vehículo habría realizado una maniobra indebida y chocó al joven

“Al momento de que él no se presentó, tomamos la decisión de realizar la denuncia. La policía me dijo que ahora iban a pedir las cámaras del 911 desde el lugar del echo hasta llegar al lugar del hospital. Eso va a llevar mucho tiempo. Ahora mi abogado se está encargando de todo esto”, detalló.

Por último, a modo de cierre, recordó la frase de Sebastián: “La fe nunca se pierde, la fe mueve montañas”.