Inician colecta solidaria para ayudar a joven atropellado por conductor que se dio a la fuga

Un joven de 20 años de Paraná permanece internado con fractura de tibia y peroné tras ser chocado en Anacleto Medina por una camioneta cuyo conductor huyó. Ahora necesita reunir fondos para comprar un clavo endomedular cuyo costo se aproxima a los cinco millones de pesos, supo Elonce.
Un joven de 20 años de Paraná permanece internado en el Hospital San Martín tras sufrir un grave accidente de tránsito, ocurrido durante la madrugada del viernes 21 de noviembre en calle Anacleto Medina. El conductor que lo embistió huyó del lugar, y la familia ahora solicita ayuda solidaria para afrontar los costos de la intervención quirúrgica que necesita con urgencia.
El hecho ocurrió cerca de la 1.50, cuando Sebastián Gómez y su pareja, Milagros Cáceres, regresaban a su casa luego del trabajo a bordo de una motocicleta. Circulaban en sentido sur–norte por Anacleto Medina cuando "una camioneta tipo Renault Kangoo, detenida sin luces ni balizas, realizó un inesperado giro en U".
“El vehículo se puso de frente a nosotros. Él tiró la moto a la izquierda para evitar caer al arroyo, pero impactó contra el lateral de la camioneta”, relató Milagros a Elonce. El choque provocó que la pierna derecha del joven quedara atrapada entre el motor de la moto y el vehículo.
Tras la caída, el conductor inició la marcha para retirarse. “Le grité que no se fuera, que nos llevara al Carrillo. Salí corriendo, le golpeé el vidrio y recién ahí frenó. Pero cuando hizo marcha atrás volvió a chocarlo” a él y a la moto, contó la joven.
El automovilista trasladó a Sebastián hasta el hospital San Martín, pero luego se retiró sin identificarse. “Dijo que se iba a presentar en la comisaría 17º, pero nunca lo hizo y no dejó sus datos ni un número de contacto”, señaló Cáceres.
Lesiones graves y una operación que no puede esperar
Sebastián sufrió fractura de tibia y peroné, y necesita ser intervenido quirúrgicamente para colocarle un clavo endomedular de tibia multiacerrojado. Aunque el hospital cubre la cirugía, el material puede demorar entre 15 y 20 días en llegar.
“Nos preocupa su salud mental, por el estado depresivo en el que se encuentra. Está angustiado, con ataques de pánico, y no puede estar acompañado en la sala de Traumatología porque es compartida con otros 19 pacientes”, explicó su pareja, quien también detalló que el joven enfrenta un duelo reciente por la pérdida de un familiar.
El médico tratante indicó que el clavo compatible tiene un costo cercano a los cinco millones de pesos, por lo que la familia inició una colecta para acelerar la compra.
Cómo colaborar
Milagros Cáceres difundió sus datos para quienes puedan ayudar:
Alias Mercado Pago: milagroslujan.13
Titular: Milagros Luján Cáceres Ferreyra
Teléfono de contacto: 343 4713821
La joven también aclaró que solicitará el presupuesto oficial en la ortopedia indicada por el médico para garantizar transparencia de la colecta solidaria.