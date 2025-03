Remada en defensa del río: “Fue una pueblada para expresar el NO a la venta de nuestro Paraná”, expresó Cosita Romero

Transita una nueva jornada de la travesía Remar Contracorriente por el Agua, la Vida y la Soberanía; los remeros arribaron este lunes a las playas del balneario de Bajada Grande en Paraná y fueron recibidos por alumnos de las escuelas “María Reina Inmaculada” del barrio Macarone y “Francisco Soler” de Bajada Grande con banderas argentinas y carteles alusivos a la defensa del río.

La travesía náutica es una acción convocada por más de 180 organizaciones de todo el país en rechazo al proceso iniciado para la reprivatización de la gestión de la Hidrovía Paraná-Paraguay que prevé obras a lo largo de su trazado e incluye el dragado a 44 pies, lo que implica la destrucción de los humedales y el impacto negativo para las comunidades a la vera del río Paraná.

Al respecto, el impulsor de la travesía, Luis “Cosita” Romero, instó a “reflexionar” sobre el emotivo recibimiento que tuvieron los remeros ayer en las playas del Balneario Municipal de Paraná. “Se me caían las lágrimas y cuando miraba por encima del hombro a quien yo abrazaba, veía un montón de gente más que se abrazaba entre sí. Amigos y desconocidos se abrazaban entre sí y sentían esa emoción que despertó nuestra llegada, con el Himno Nacional Argentino y agitando banderas”, rememoró.

Luis “Cosita” Romero (foto Elonce)

“Fue una pueblada la que se manifestó en el Balneario Municipal para expresar el NO a la venta de nuestro río Paraná, el NO a la privatización y NO a la militarización”, sentenció Romero. De hecho, refirió que “en ningún lugar del mundo sucede que un país deje en manos de otros el control de sus vías navegables”.

Esta campaña es impulsada por organizaciones socio ambientalistas, colectivos e instituciones argentinas y latinoamericanas, junto la Red Eclesial Justicia y Paz en la Patria Grande. La iniciativa “Remar contra corriente, por el agua y la vida” se inspira en la gesta protagonizada por dos pescadores artesanales del río Paraná, en Argentina, que en el año 1996 remaron en la canoa “Enamorada del río” durante 22 días desde Ituzaingó (Corrientes, Argentina) hasta Paraná (Entre Ríos, Argentina), para despertar la conciencia de los pueblos del litoral en defensa de su río e impedir la construcción de una mega represa hidroeléctrica que con capitales privados extranjeros, el aval del gobierno argentino y el apoyo del gobierno de EEUU, iba a construir en el Paraná Medio.

“Hace 28 años, con Raúl Rocco, de barrio Los Arenales, nos animamos a hacer una travesía en representación de los pescadores y lo hicimos con mucho amor; despertamos el interés de todos y hasta de la opinión pública. Todo fue espontaneo y en media hora se organizaban charlas en facultades, cooperativas y sindicatos”, recordó Cosita Romero.

Cómo continúa la travesía

"Remar contracorriente, en defensa del agua y la vida", la travesía que denuncia la "privatización del río Paraná", comenzó el 1° de marzo al partir desde Clorinda, provincia de Formosa, y recorrerá 1.200 kilómetros hasta llegar a Rosario el 22 de marzo, Día Mundial del Agua.

Los remeros partirán esta tarde hacia Aldea Valle María; el martes arribarán a Diamante, donde se sumarán kayakistas de Victoria y Rosario, y unas 30 embarcaciones surcarán el humedal; habrá una parada donde el canal cruza de la barranca entrerriana a la santafesina, en un lugar que se llama Isla Margarita; en la noche del 20 está previsto un campamento en Punta Quebracho y el 21 frente a San Lorenzo para llegar el 22 a Rosario.