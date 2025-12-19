Celebraron el egreso de 170 alumnos de la Escuela de Formación Profesional de UPCN

REDACCIÓN ELONCE
La Escuela de Formación Profesional de UPCN celebró el egreso de 170 estudiantes en perfiles técnicos. Con una matrícula que creció diez veces desde su inicio, la institución confirmó la apertura de inscripciones hasta febrero para capacitaciones en gas, refrigeración, costura y nuevas tecnologías.
La Escuela de Formación Profesional N° 230, dependiente de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), realizó el acto de colación de su promoción actual en un clima de celebración por el crecimiento sostenido de la matrícula.
Durante el presente ciclo lectivo, la institución registró un incremento significativo en el interés por las capacitaciones técnicas y de servicios.
El rector de la institución, Ramón Díetz, brindó detalles sobre el impacto educativo en la comunidad: "Superamos toda la expectativa este año porque desde que empezamos con nuestras escuelas hemos multiplicado por 10 la matrícula. De tener 30 alumnos, este año se inscribieron 300 y hoy egresan 170 en todos los perfiles", afirmó a Elonce.
Según explicó el directivo, la mayoría de los estudiantes son empleados de la administración pública provincial, aunque también asisten particulares que buscan perfeccionarse.
Actualmente, la oferta académica contempla más de 15 especialidades diseñadas para el fortalecimiento laboral. Entre las opciones disponibles se encuentran refrigeración, lengua de señas, carpintería, cocinero, modisto de alta costura y operador informático básico.
"Todos son perfiles que hacen al desarrollo y al fortalecimiento de cada trabajador de la administración pública, ya que están orientados a ellos", indicó Díetz.
Respecto a las certificaciones con validez profesional, el rector destacó el curso de gasista de unidades unifuncionales, cuyos egresados obtienen la matrícula correspondiente para ejercer la actividad.
Para este y otros cursos de la Escuela formación profesional UPCN Paraná inscripciones 2026, los interesados pueden realizar consultas en la sede de calle Santa Fe 463 de la capital entrerriana o en las oficinas de la localidad de Crespo.
El ciclo lectivo se rige bajo el calendario académico del Consejo General de Educación (CGE), con una duración de nueve meses de cursado, desde marzo hasta diciembre. "Las inscripciones están abiertas hasta febrero. Los invitamos a que se acerquen a conocer nuestra oferta educativa y a gestionar su lugar", concluyó el titular de la institución.