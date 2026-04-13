Un incendio en una vivienda del barrio Gaucho Rivero dejó como saldo pérdidas totales y una familia que debió ser asistida por vecinos tras el siniestro ocurrido el domingo en la zona de calles Amadeo Gras y Luis Palma, de la ciudad de Paraná. El fuego se habría iniciado por una vela encendida y en el interior se encontraba un adolescente de 15 años, quien logró pedir ayuda a tiempo.

En diálogo con Elonce, María Abadie, dueña de la casa, contó que vive con sus cinco hijos, su hermana que está embarazada y una sobrina.

Piden ayuda para familia de Paraná que perdió todo tras el incendio de su vivienda

Al momento del incendio, uno de sus hijos estaba solo. “El fuego se inició a través de una vela que quedó prendida y él se despierta por el calor”, explicó. En medio de la emergencia, el joven logró alertar a familiares cercanos. “Alcanzó a pedir ayuda por la ventana del fondo a mis primos, ellos lo socorrieron”, detalló.

El adolescente fue trasladado de urgencia a un centro de salud por vecinos del barrio. “Si no fuera por ellos que lo alcanzaron en el auto hasta el dispensario, capaz que mi hijo no estaría contando nada”, expresó la mujer. El joven sufrió inhalación de humo, aunque los estudios realizados arrojaron resultados favorables.

Pérdidas

Las llamas arrasaron con todos los bienes materiales de la vivienda. “La pérdida fue total, se perdió todo, lo que es ropa, cama, cocina, muebles”, lamentó por su parte Rocío Abadie, hermana de María. A raíz de los daños estructurales, la casa quedó inhabitable, con riesgo de derrumbe.

En ese sentido, indicó que la situación es crítica. “No tenemos nada en la casa, hasta el techo se cae, el que entra puede mirar que se cae en cualquier momento”, sostuvo.

Ante esta situación, ambas familias debieron reubicarse provisoriamente en casas de familiares. Mientras tanto, comenzaron a recibir asistencia de vecinos y organizaciones barriales.

Pedido de ayuda para reconstruir la vivienda

Desde la comisión vecinal de Gaucho Rivero señalaron que la principal necesidad es reconstruir la vivienda. “Lo más urgente es el techo, los tirantes están todos quemados y se necesitan chapas para que puedan volver a ingresar”, explicó Estela Maris Troncoso.

Además, solicitaron colaboración con elementos básicos para la vida cotidiana. “Necesitamos ropa, alimentos, colchones, una cocina, garrafa y útiles escolares para los chicos”, indicaron las damnificadas.

Por otra parte, la familia pidió evitar versiones erróneas sobre el origen del incendio. “No hay que ver el por qué se incendió, perdimos todo como a todos les puede pasar”, expresó Rocío, quien también remarcó el esfuerzo que implicó construir la vivienda.

Finalmente, destacaron la solidaridad recibida en las últimas horas. “Hay mucha gente que está ayudando, estamos muy agradecidas por lo que hicieron por nosotras”, concluyeron.

Quienes deseen ayudar pueden comunicarse al 343 - 5047931 (celular de Rocío) Elonce.com