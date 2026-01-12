Paraná será sede de una nueva fecha del Campeonato Argentino de SUP

El stand up paddle (SUP) continúa consolidándose como una de las disciplinas deportivas con mayor crecimiento en la capital entrerriana. En ese contexto, Paraná fue confirmada nuevamente como sede de una fecha del Campeonato Argentino, que se desarrollará entre fines de julio y principios de agosto, marcando la décima edición del certamen nacional en la ciudad.

Francisco Giusti, referente del deporte y uno de los impulsores de la disciplina a nivel local, explicó a Elonce que la competencia será organizada junto a la Asociación de Surf Argentina y tendrá como escenario distintos sectores de la costa paranaense. Recordó que la primera experiencia se realizó en 2016, desde la playa del Thompson y el Club Náutico, y que desde entonces el campeonato fue creciendo año tras año.

Stand up paddle (SUP) (foto Elonce)

“Estamos muy contentos porque Paraná vuelve a ser sede del Campeonato Argentino. Es la décima vez que se corre acá y eso habla del crecimiento que tuvo el stand up paddle en la ciudad”, expresó Giusti, al tiempo que destacó que los atletas locales ya se encuentran en plena preparación.

Preparación y competencias previas

Además del certamen nacional, los deportistas paranaenses participarán a fines de este mes en un torneo preselectivo que se realizará en Rosario, los días 27, 28 y 29. Esa competencia servirá como instancia clasificatoria para los Juegos Sudamericanos, que se disputarán en septiembre en la playa olímpica de La Florida.

“Vamos varios representantes de Paraná, tanto hombres como mujeres, en distintas categorías. Estas pruebas nos sirven para poner al día al equipo y llegar de la mejor manera a los compromisos importantes del año”, explicó.

Categorías y crecimiento recreativo

El Campeonato Argentino incluye categorías competitivas como subrace, junior, open y master, tanto en la rama masculina como femenina. A su vez, se suman categorías participativas y recreativas, destinadas a quienes se inician en la disciplina, especialmente con tablas inflables.

“Hay categorías recreativas de menor distancia y otras all round, que son un paso previo a la competencia. Mucha gente se está animando a participar y eso demuestra el enorme crecimiento del deporte”, señaló Giusti.

Paraná será sede de una nueva fecha del Campeonato Argentino de stand up paddle

Conciencia y seguridad en el río

Uno de los puntos centrales que remarcó el referente fue la importancia de la capacitación y la seguridad. Si bien destacó que el stand up paddle es un deporte seguro, subrayó la necesidad de respetar las condiciones del río y utilizar los elementos adecuados.

“Es fundamental instruirse, conocer las rutas de navegación, usar dispositivos de flotabilidad y no subestimar el río. Hay que estar atentos al tránsito de embarcaciones, pescadores y a las condiciones climáticas”, explicó.

Finalmente, remarcó que el crecimiento del stand up paddle en Paraná es visible a diario, con cada vez más escuelas, practicantes y personas que se suman de manera recreativa. “Es un deporte muy lindo y atractivo, pero hay que practicarlo con conciencia para disfrutarlo de manera responsable”, concluyó.