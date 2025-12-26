El campeón mundial Francisco Giusti dio consejos para practicar SUP de forma segura

REDACCIÓN ELONCE
El deportista Francisco Giusti brindó a Eloce recomendaciones para practicar SUP en el río con cuidados, equipamiento y planificación adecuados.
El crecimiento del SUP (stand up paddle) en la región convirtió al río en un punto de encuentro cada vez más concurrido. Con tablas al alcance de todos y una práctica que parece sencilla a primera vista, advierten que la seguridad debe ser la prioridad. En ese contexto, el referente local y reciente campeón mundial del deporte, Francisco Giusti, brindó una serie de recomendaciones para disfrutar del la práctica de forma segura y sin riesgos innecesarios.
El deportista remarcó la importancia de la formación previa. “Lo que hablamos siempre con los chicos: hay que estar atentos al cuidado de la gente y practicar el deporte como corresponde para hacerlo de manera segura”.
La importancia de la formación y la planificación
Entre las principales sugerencias, el especialista fue claro. “Lo primero es que, cuando la gente se compra o consigue un equipo de SUP, se acerque a alguna escuela para tomar clases, o a alguien que sepa y los asesore, ya sea un local de la zona o un instructor, para poder iniciarse de manera segura”. Si bien destacó que se trata de un deporte accesible, insistió en que debe practicarse correctamente.
Otro punto clave es la planificación previa a cada salida. “Hay que tener en cuenta siempre el clima, chequear el pronóstico, no cruzarse a la isla si va a haber mal tiempo o mucho viento”, explicó. Además, recomendó salir siempre río arriba, mantener una línea de navegación cerca de la costa y evitar permanecer en el medio del río, especialmente al atardecer, cuando la visibilidad disminuye.
El uso del equipamiento adecuado también resulta fundamental. “Salir con chaleco salvavidas, con la pita de seguridad obligatoria y tener en cuenta el calor, porque afecta a las tablas inflables; ya se han reventado algunas”, advirtió. A su vez, destacó el valor de navegar en grupo, ya que facilita la asistencia ante cualquier inconveniente.
Respeto por el río y conciencia del entorno
Finalmente, Francisco llamó a no subestimar la naturaleza. “No permanecer en el medio donde navegan las embarcaciones, y cuando hay barcos o lanchas ancladas, pasarlos siempre aguas abajo, no aguas arriba”. También alertó sobre los bancos de arena, que no siempre se ven, y la importancia de elegir correctamente los lugares para bajar.
“Lo ideal es no confiarse. El río es hermoso, pero la naturaleza manda siempre”, concluyó. De esta manera, el mensaje es claro: el SUP es una actividad en pleno auge, pero su disfrute pleno depende del respeto por las normas, la capacitación y la conciencia.