 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná Comité Popular de Cuenca del Paraná

Para defender el río Paraná: habrá una travesía náutica de Victoria a Rosario el 8 de diciembre

El Comité Popular de Cuenca del río Paraná organiza una travesía náutica “Salvemos el Paraná”, programada para el 8 de diciembre, desde Victoria hacia Rosario. La acción busca manifestar la oposición a la profundización del río y a su eventual reprivatización.

2 de Diciembre de 2025
Comité Popular de Cuenca del Paraná
Comité Popular de Cuenca del Paraná

El Comité Popular de Cuenca del río Paraná organiza una travesía náutica “Salvemos el Paraná”, programada para el 8 de diciembre, desde Victoria hacia Rosario. La acción busca manifestar la oposición a la profundización del río y a su eventual reprivatización.

Organizaciones sociales realizaron el segundo encuentro para avanzar en la conformación del Comité Popular de Cuenca del río Paraná. La reunión se llevó a cabo el jueves 28 de noviembre en el Aula de la Memoria de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER, institución que facilitó el espacio.

 

Los comités populares de cuenca buscan articular una red de alianzas para el cuidado de los territorios y promover acciones que incidan en decisiones vinculadas a la vida del río. En esta oportunidad participaron representantes de diversos espacios agrupados en el colectivo “Remar Contracorriente, por el Agua, la Vida y la Soberanía”, quienes manifestaron su preocupación por la situación ambiental de la cuenca y los efectos de una futura licitación destinada a profundizar el dragado del río.

 

Ejes del encuentro y debate comunitario

 

Durante la jornada se compartieron los resultados del trabajo realizado en el primer encuentro, centrado en la definición de objetivos, misión y valores del futuro comité. Las reflexiones incluyeron temas vinculados al ejercicio de la soberanía sobre los territorios, los aspectos legales y judiciales, los proyectos de ley vigentes, la democracia ambiental, el acceso a la información y la participación ciudadana.

Las y los participantes también abordaron temáticas asociadas a la producción sustentable, agroecología y soberanía alimentaria, así como el rol de las instituciones educativas y de la educación formal y no formal en la generación de conciencia ambiental. Además, se compartieron expresiones artísticas, música y poesía como parte del intercambio.

Participación legislativa y presentación de un proyecto de ley

 

El encuentro contó con la presencia de la diputada nacional Blanca Osuna, quien presentó el proyecto de su autoría para crear la “Comisión Administradora del Río Paraná” (3218-D-2021). Según explicó, esta iniciativa busca garantizar la intervención de las provincias en decisiones vinculadas a la cuenca, en línea con el artículo 124 de la Constitución Nacional, que reconoce el dominio originario sobre los recursos naturales.

 

La propuesta contempla la participación de la población ribereña y el derecho colectivo a un ambiente sano. Las organizaciones presentes destacaron que este tipo de iniciativas promueven instancias de concertación federal en materia ambiental.

 

Próximas acciones y compromiso comunitario

 

Se invitó a las personas presentes a formar parte de la travesía náutica “Salvemos el Paraná”, programada para el 8 de diciembre, desde Victoria hacia Rosario. La acción busca manifestar la oposición a la profundización del río y a su eventual reprivatización.

 

Las organizaciones participantes reafirmaron su compromiso de continuar fortaleciendo espacios comunitarios y de organización social para incidir en las decisiones que afectan a la cuenca. Destacaron al río Paraná como un ecosistema único por su biodiversidad, sus humedales y su importancia como fuente de agua potable y trabajo para millones de personas.

Temas:

río Paraná cuenca Ambiente UADER Organizaciones sociales participación ciudadana
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso