Para defender el río Paraná: habrá una travesía náutica de Victoria a Rosario el 8 de diciembre

Organizaciones sociales realizaron el segundo encuentro para avanzar en la conformación del Comité Popular de Cuenca del río Paraná. La reunión se llevó a cabo el jueves 28 de noviembre en el Aula de la Memoria de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER, institución que facilitó el espacio.

Los comités populares de cuenca buscan articular una red de alianzas para el cuidado de los territorios y promover acciones que incidan en decisiones vinculadas a la vida del río. En esta oportunidad participaron representantes de diversos espacios agrupados en el colectivo “Remar Contracorriente, por el Agua, la Vida y la Soberanía”, quienes manifestaron su preocupación por la situación ambiental de la cuenca y los efectos de una futura licitación destinada a profundizar el dragado del río.

Ejes del encuentro y debate comunitario

Durante la jornada se compartieron los resultados del trabajo realizado en el primer encuentro, centrado en la definición de objetivos, misión y valores del futuro comité. Las reflexiones incluyeron temas vinculados al ejercicio de la soberanía sobre los territorios, los aspectos legales y judiciales, los proyectos de ley vigentes, la democracia ambiental, el acceso a la información y la participación ciudadana.

Las y los participantes también abordaron temáticas asociadas a la producción sustentable, agroecología y soberanía alimentaria, así como el rol de las instituciones educativas y de la educación formal y no formal en la generación de conciencia ambiental. Además, se compartieron expresiones artísticas, música y poesía como parte del intercambio.

Participación legislativa y presentación de un proyecto de ley

El encuentro contó con la presencia de la diputada nacional Blanca Osuna, quien presentó el proyecto de su autoría para crear la “Comisión Administradora del Río Paraná” (3218-D-2021). Según explicó, esta iniciativa busca garantizar la intervención de las provincias en decisiones vinculadas a la cuenca, en línea con el artículo 124 de la Constitución Nacional, que reconoce el dominio originario sobre los recursos naturales.

La propuesta contempla la participación de la población ribereña y el derecho colectivo a un ambiente sano. Las organizaciones presentes destacaron que este tipo de iniciativas promueven instancias de concertación federal en materia ambiental.

Próximas acciones y compromiso comunitario

Se invitó a las personas presentes a formar parte de la travesía náutica “Salvemos el Paraná”, programada para el 8 de diciembre, desde Victoria hacia Rosario. La acción busca manifestar la oposición a la profundización del río y a su eventual reprivatización.

Las organizaciones participantes reafirmaron su compromiso de continuar fortaleciendo espacios comunitarios y de organización social para incidir en las decisiones que afectan a la cuenca. Destacaron al río Paraná como un ecosistema único por su biodiversidad, sus humedales y su importancia como fuente de agua potable y trabajo para millones de personas.