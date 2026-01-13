Nadadora rescatada en el río Paraná: “el cansancio y la correntada” complicaron su práctica en aguas abiertas

Un episodio poco habitual se registró este martes en la zona del Club de Pescadores, donde una mujer de 50 años que practicaba natación en el río Paraná quedó atrapada por la fuerte correntada y debió ser rescatada de urgencia.

Según se informó a Elonce, la mujer se había arrojado al agua junto a un acompañante desde la zona del Balneario Municipal. Ambos nadaban de manera habitual, pero al llegar a la altura del club la correntada los arrastró hacia un remanso, complicando el regreso a la costa.

El momento del auxilio

El acompañante logró salir del agua por sus propios medios y pidió ayuda de inmediato. Fue entonces cuando Maximiliano Casal, empleado del Club de Pescadores, escuchó los gritos de auxilio y actuó con rapidez.

Rescate en el río Paraná (foto Bomberos Voluntarios de Paraná)

“El chico vino corriendo a decirme que la chica estaba pidiendo auxilio porque se había cansado y no podía nadar más”, relató Casal a Elonce. Sin dudarlo, tomó una lancha del club y se dirigió hacia el sector donde la mujer era arrastrada por la corriente, a la altura de la ex cementera de Bajada Grande.

Fuerte correntada y mucho caudal

De acuerdo al testimonio, el río presenta un importante caudal y mucha fuerza, producto de la creciente, lo que dificulta la natación incluso para personas entrenadas. “El río está bravo, corre mucho. La arrastró varios metros desde donde se habían largado”, explicó.

La mujer llevaba un elemento de flotación tipo torpedo, pero no fue suficiente para contrarrestar la corriente, por lo que terminó exhausta.

“Ellos nadan todos los días en aguas abiertas, pero el cansancio y la correntada pueden jugar una mala pasada”, advirtió el rescatista.

Rescate en el río Paraná: el relato de uno de los rescatistas

Tras varios minutos de maniobra, Casal logró alcanzarla a la altura de la ex cementera de Bajada Grande y sacarla del agua, llevándola hasta la zona segura del Club de Pescadores. En el lugar intervinieron Prefectura Naval, Bomberos Voluntarios, personal policial y una ambulancia de Emergencias 107, que constataron que la mujer se encontraba en buen estado general.