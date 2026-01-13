Rescataron a una mujer que fue arrastrada por la correntada cuando nadaba en el río Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Elonce pudo saber que una mujer de 50 años fue auxiliada tras ser arrastrada hacia el canal de navegación durante una práctica de natación en el río Paraná. Un operativo conjunto permitió rescatarla y trasladarla para su control médico.
Rescate en el río Paraná. Una mujer de 50 años fue rescatada este martes por la tarde luego de ser arrastrada por la correntada del río Paraná mientras realizaba prácticas de natación en aguas abiertas. El episodio demandó un operativo conjunto entre Prefectura Naval Argentina, Bomberos Voluntarios y el servicio de emergencias 107, que permitió ponerla a salvo sin que sufriera consecuencias de gravedad.
Según confirmaron Bomberos Voluntarios a Elonce, la mujer fue localizada y rescatada con vida, para luego ser trasladada hasta la bajada de lanchas del Club de Pescadores, donde recibió las primeras asistencias. Posteriormente, fue derivada a un centro de salud para una evaluación médica preventiva, encontrándose estable y en buen estado general.
Cómo ocurrió el incidente
De acuerdo a lo explicado por Bomberos Voluntarios, la mujer está habituada a nadar en aguas abiertas, pero en esta oportunidad erró el trayecto habitual. Como consecuencia, fue arrastrada por la fuerte correntada hacia el canal de navegación, lo que le impidió regresar por sus propios medios a la costa.
Testigos que advirtieron la situación dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia, lo que permitió activar rápidamente el operativo de rescate. Gracias a la intervención coordinada de las fuerzas, la mujer pudo ser alcanzada y retirada del agua sana y salva.