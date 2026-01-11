Miles de jóvenes disfrutaron de la Fiesta de la Playa en Villa Urquiza: testimonios e imágenes

La Fiesta de la Playa en Villa Urquiza, uno de los eventos más convocantes del verano entrerriano, se desarrolló con miles de jóvenes que colmaron el balneario y la costa en decenas de embarcaciones, para disfrutar de una jornada marcada por el sol, el río Paraná y una propuesta musical que se extendió durante toda la tarde y parte de la noche.

La 26ª edición del tradicional evento se desarrolló, una vez más, en el sector costero de la localidad, con una importante afluencia de público proveniente de distintos puntos de la provincia y de la región. El domingo ofreció condiciones climáticas ideales, lo que potenció la asistencia y generó un marco festivo desde las primeras horas de la tarde.

La propuesta combina actividades al aire libre, espacios de encuentro junto al río y un escenario con música en vivo, DJs y bandas reconocidas. La grilla artística estuvo encabezada por The La Planta y La Contra que le pusieron mucho ritmo de cumbia, además de otros grupos y propuestas que animaron la jornada y acompañaron el movimiento constante del público en la playa.

Elonce realizó una cobertura especial del evento, en el marco de "Nuestras Fiestas", su ciclo de difusión de celebraciones culturales, turísticas y artísticas de Entre Ríos, y dialogó con asistentes que compartieron sus sensaciones y expectativas.

Voces del público y clima festivo

Entre la multitud, Sabrina contó a Elonce que no era su primera vez en la Fiesta de la Playa. “Ya vine tres veces y como siempre, con buenas expectativas”, relató. La joven explicó que había llegado en el día junto a amigos y que eligieron una propuesta tranquila para pasar la jornada. “Trajimos agua y algo para comer, bien sano y tranqui”, comentó.

La playa, colmada de grupos de amigos y familias, mostraba un clima distendido y alegre. Pablo, otro de los asistentes, llegó acompañado por su hermana, su sobrina y amigos. “Vinimos varios, del fútbol y de la familia. La estamos pasando lindo”, expresó.

Consultado sobre el plan para la jornada, explicó que se habían organizado para pasar todo el día en el balneario. “Trajimos algo para tomar y comer a la tarde, así no nos pega el calor”, señaló.

El evento también funcionó como espacio de celebración. En uno de los recorridos, un grupo festejaba un logro deportivo. “Estamos celebrando que las chicas de Villa Fontana salieron campeonas de la Liga de los Pueblos y las de Progreso quedaron segundas”, contaron con entusiasmo, mientras disfrutaban del ambiente festivo.

Primera vez y expectativas

Para muchos, la Fiesta de la Playa representó una experiencia nueva. Un grupo de jóvenes de Paraná que se refrescaba con abanicos improvisados explicó a Elonce que era su primera vez en el evento. “Los abanicos nos salvan por el calor”, bromearon. Sobre la fiesta, coincidieron en que el marco era ideal. “Está lindo, hay mucha gente y mucho calor, pero se aguanta”, dijeron.

Consultadas sobre la música, destacaron que esperaban especialmente la presentación de La Contra. “Venimos a ver esa banda y a disfrutar la jornada”, expresaron. La combinación de sol, río y música fue uno de los factores más mencionados entre quienes recorrían la playa.

Visitantes de distintos puntos del país

La convocatoria trascendió el ámbito local y provincial. Brisa Reyes, llegada desde Mendoza, contó que viajó especialmente para participar del evento. “Vine desde ayer para esto. Es el segundo año que vengo y la estoy pasando increíble”, afirmó. Según explicó, la Fiesta de la Playa se transformó en una cita infaltable para compartir con amigos. “Venimos más que nada a disfrutar juntos”, agregó a Elonce.

En medio de la charla, Brisa y otros asistentes se animaron a tirar sapucay, aportando un colorido especial a la cobertura y reflejando el clima de alegría que se vivía en el predio. Los aplausos espontáneos del público acompañaron ese momento, mientras comenzaban a sonar las primeras bandas en el escenario.

Un clásico del verano entrerriano

Con el correr de las horas, la playa se mantuvo colmada y el movimiento no cesó. Grupos de jóvenes se acercaban al río, otros bailaban frente al escenario y muchos aprovechaban los espacios de sombra para descansar. Gran cantidad de embarcaciones, anclaron frente a la playa de Villa Urquiza para sumarse a la fiesta desde el río.

Desde las embarcaciones

Adrián, a bordo de un pontón contó a Elonce que disfrutaba de la fiesta desde el río Paraná. “Trajimos bebidas sin alcohol para ver el espectáculo”, dijo entre risas y mencionó que “todos tenemos chalecos salvavidas para estar en el agua como manda la normativa”, resaltó.

Una familia que estaba en una lancha, contó que estaban pasando la tarde muy linda y agregaron que “vine con mis hijos y sobrinos”, señaló.

Dos chicas que estaban sobre una tabla de SUP, contaron a Elonce que “estamos muy cómodas y se puede ver bien el escenario” y agregaron que “trajimos de todo para tomar y disfrutar el día. Es la cuarta vez que venimos a la Fiesta de la Playa”.

Un hombre que estaba en una lancha contó que su familia es oriunda de Santa Rosa de Calchines y llegaron temprano a Villa Urquiza para disfrutar de la fiesta. “Todos los años venimos a la Fiesta de la Playa y esta hermosa la Fiesta”, remarcó.

Gran cantidad y diferentes embarcaciones, anclaron frente a la playa de Villa Urquiza para disfrutar de la fiesta. Dos chicas se refrescaban en el agua con sus salvavidas colocados, afirmaron que “es la primera vez que venimos y está muy linda la fiesta”, dijeron desde una lancha.

La Fiesta de la Playa vuelve a demostrar su capacidad de convocatoria y su lugar consolidado dentro del calendario de eventos del verano en Entre Ríos.

La propuesta ofreció música y entretenimiento, sino también un espacio de encuentro y disfrute colectivo, en un entorno natural privilegiado. La presencia de visitantes de distintas localidades reafirma el carácter regional del evento y su impacto turístico.

Mientras avanzaba la tarde, el público se preparó para disfrutar de los shows centrales, en una jornada que combinó clima favorable, música en vivo y una masiva participación. La Fiesta de la Playa ratificó así su vigencia y su atractivo como uno de los encuentros más esperados de la temporada estival en la costa del río Paraná.