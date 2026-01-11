El intendente de Villa Urquiza destacó la masiva convocatoria de la Fiesta de la Playa

La Fiesta de la Playa en Villa Urquiza volvió a ratificar su lugar como uno de los eventos más convocantes del verano entrerriano, con una asistencia que superó las 8.000 personas y un clima ideal que acompañó durante toda la jornada. Así lo expresó el intendente Manuel Tennen, quien realizó un balance altamente positivo del desarrollo de la celebración en diálogo con Elonce.

“El día nos acompañó con sol y una temperatura ideal, y eso se notó en la cantidad de gente”, manifestó el jefe comunal, al describir el marco que ofreció el balneario local. Según explicó, el colorido del público y la presencia de visitantes que llegaron por el río, en yates, veleros, lanchas y embarcaciones particulares, aportaron un atractivo especial a la jornada.

Tennen relató que recorrió el predio durante la tarde y la noche y destacó el buen ánimo general. “Estuve caminando por la playa y estaban todos muy contentos, disfrutando y divirtiéndose. La tarde ayudó muchísimo y eso se reflejó en la energía de la gente”, señaló.

Más público y una fiesta en crecimiento

El intendente afirmó que la edición de este año superó en convocatoria a la del verano anterior. “Vemos mucha más gente que el año pasado. Como toda fiesta que va creciendo, todos los años se van incorporando servicios y elementos que permiten mejorar la experiencia”, explicó.

Entre las mejoras, mencionó una nueva disposición del palco, que permitió aprovechar mejor el espacio y ampliar el sector disponible para el público. “De esta manera utilizamos más la playa. Tenemos casi 200 metros de longitud que estuvieron completamente repletos”, precisó.

En ese sentido, remarcó que la Fiesta de la Playa´, ya se consolidó como un clásico de Villa Urquiza y como una cita fija dentro del calendario de eventos estivales de la región, incluso en un contexto donde existen propuestas similares en localidades cercanas.

Organización y logística previa

Tennen también puso el foco en el trabajo previo que demandó la realización del evento. Según explicó, la organización comenzó con al menos cuatro meses de anticipación, debido a la complejidad logística y a la necesidad de coordinar múltiples áreas.

“Las bandas y los grupos no se contratan diez días antes, tienen compromisos y agendas armadas. Esto requiere una planificación importante”, detalló. A ese trabajo se sumó la coordinación con la Policía y las fuerzas de seguridad, teniendo en cuenta que durante el verano se desarrollan otros eventos en localidades vecinas que también demandan recursos.

Además, el municipio avanzó con mejoras en el predio. “Pudimos arreglar el playón e incorporar un patio gastronómico con distintos servicios, lo que le dio un valor agregado a la fiesta”, indicó el intendente.

Un clásico que convoca a miles

El jefe comunal consideró que la gran afluencia respondió también a una necesidad compartida tras varios días de clima inestable. “Todos teníamos ganas de sol, de río y de playa para disfrutar, y eso explica en parte la convocatoria”, afirmó. Incluso entrada la tarde, señaló que el público continuaba llegando al balneario.

Finalmente, Tennen agradeció el acompañamiento de vecinos y visitantes. “Preparamos todo para que la gente pueda disfrutar y cada año mostramos que la fiesta va mejorando. Estamos muy contentos y agradecidos porque, pese a que hay otras fiestas en la región, los chicos saben que este es un clásico de Villa Urquiza”, concluyó.

La Fiesta de la Playa volvió así a consolidarse como un evento central del verano entrerriano, con una propuesta que combinó clima, río, música y una organización que, año a año, suma mejoras para recibir a miles de personas.