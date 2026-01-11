 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
A pura cumbia, el público se deleitó con una nueva edición de la Fiesta de la Playa en Villa Urquiza

11 de Enero de 2026
Postales de una nueva edición de la Fiesta de la Playa en Villa Urquiza.
Postales de una nueva edición de la Fiesta de la Playa en Villa Urquiza. Foto: Prensa Villa Urquiza y Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

La Fiesta de la Playa tuvo su 26ª edición en Villa Urquiza con una gran convocatoria de público y la apertura musical a cargo de Enzo Barzola, que marcó el comienzo de una jornada cargada de ritmo y celebración. La Contra y The La Planta tuvieron el cierre.

La Fiesta de la Playa cerró oficialmente en Villa Urquiza con una masiva concurrencia de vecinos y turistas que, desde horas tempranas de la tarde, se acercaron al predio para disfrutar de una nueva edición de uno de los eventos más esperados del verano entrerriano. El clima acompañó y permitió que el público se instalara con anticipación para vivir una jornada a pura música y entretenimiento.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.
Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

En esta 26ª edición, la Fiesta de la Playa volvió a consolidarse como un punto de encuentro regional, combinando espectáculos musicales, propuestas culturales y el atractivo natural que ofrece la costa del río Paraná. Familias, grupos de amigos y visitantes de distintas localidades formaron parte de la apertura del festival.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.
Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Elonce estuvo presente en el evento y registró el inicio de los shows, que tuvo como protagonista al artista Enzo Barzola, quien fue el encargado de abrir el escenario principal y dar inicio a la grilla musical prevista para la noche.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.
Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

26ª edición de la Fiesta de la Playa en Villa Urquiza - Enzo Barzola

 

El grupo La Contra también fue protagonista en el escenario principal de la Fiesta de la Playa, sumando su energía y estilo característico a la grilla artística de la noche. Con un repertorio que combinó clásicos y temas populares, la banda logró que el público acompañara con palmas y baile, reforzando el clima festivo que se vivió desde el inicio del evento.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.
Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

La presentación de La Contra fue uno de los momentos destacados de la jornada, aportando variedad musical y consolidando la propuesta artística de esta 26ª edición. Su actuación reafirmó el espíritu de la Fiesta de la Playa como un espacio de encuentro para disfrutar de diferentes géneros musicales, en un entorno natural privilegiado y con una gran respuesta del público.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.
Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

The La Planta fue el encargado de ponerle el broche de oro a la 26ª edición de la Fiesta de la Playa en Villa Urquiza, con un show que convocó a una multitud y mantuvo el clima festivo hasta altas horas de la noche. La banda uruguaya, referente de la cumbia actual, desplegó un repertorio cargado de ritmo y energía que hizo bailar al público de principio a fin.

 

Foto: Prensa Turismo Villa Urquiza
Foto: Prensa Turismo Villa Urquiza
Foto: Prensa Turismo Villa Urquiza
Foto: Prensa Turismo Villa Urquiza

 

 

Con una puesta en escena potente y un marcado ida y vuelta con los presentes, The La Planta logró un cierre a puro baile, coronando una edición que volvió a destacarse por su convocatoria y nivel artístico. De esta manera, la Fiesta de la Playa reafirmó su lugar como uno de los eventos más importantes del verano entrerriano, combinando música, turismo y encuentro popular en un entorno natural privilegiado.

 

 

Foto: Prensa Turismo Villa Urquiza
Foto: Prensa Turismo Villa Urquiza

