Más de 130 chicos que concurren a merenderos de Paraná visitaron el parque de diversiones de la costanera

En la costanera de Paraná, más de 130 niños y niñas de distintos merenderos participaron de una jornada recreativa gratuita en un parque de diversiones, en una iniciativa articulada por la Municipalidad de Paraná a través de la Secretaría de Desarrollo Social.

Enrique Ríos

El encuentro contó con la participación del referente Enrique Ríos y fue impulsado por el coordinador de la Unidad San Agustín, Antonio Taborda, quien explicó ante Elonce: “Es un día lleno de alegría porque pudimos agasajar a los chicos. Una iniciativa que nos acercó el coordinador de la unidad San Agustín, Antonio Taborda. Lo coordinamos con el dueño del parque, quien generosamente se ofreció para que chicos de los merenderos vengan, entendiendo que hay una situación complicada donde a veces los chicos no pueden venir”.

La actividad se desarrolló entre las 15 y las 17 horas con acceso libre a los juegos, y posteriormente los niños compartieron una merienda con chocolate y tortas fritas. “Hoy contamos con la presencia de tres merenderos. Es importante agradecer el compromiso de los responsables y de los adultos que se comprometieron a traerlos y acompañarlos”, destacaron desde la organización.

Antonio Taborda

Por su parte, Taborda remarcó el trabajo sostenido en el territorio: “Hace más de 20 años que participo de una asociación civil que es la que venimos trabajando solidariamente y hablando con Diego, el dueño del parque, con Quique, tuvimos esta iniciativa de hacer un poco felices a los chicos”.

La palabra del dueño del parque

El propietario del espacio, Diego Olivetti, valoró la propuesta solidaria: “Desde el primer momento que me avisaron que querían traer los chicos al parque de los comedores, dije que sí, obviamente, porque me parece algo muy lindo, muy humano. Gracias a Dios que también el día acompañó”.

Diego Olivetti

Además, Olivetti agradeció el acompañamiento institucional: “Quise siempre agradecer a la municipalidad y a la señora intendente por dejarnos instalarnos en este lugar, por dejarnos trabajar y, más que nada, a la gente que nos recibió muy bien”.

Un día emocionante para más de 130 niños y niñas

Desde los barrios también destacaron la importancia de la iniciativa. Karina León expresó: “Estoy muy agradecida, un agradecimiento muy especial a nuestra intendenta de Paraná, Rosario Romero, a nuestro padrino Enrique Ríos y al municipio. Es un día muy emocionante para los chicos y también para nosotros”.

Karina León

En la misma línea, Nico Nogueira, del comedor Martina del barrio Gaucho Rivero, señaló: “Queremos agradecer esta oportunidad que nos dio la municipalidad y los empresarios de poder acercar a los chicos que no tienen posibilidades de salir del barrio y que gracias a esta oportunidad pueden conocer un parque de diversiones”.

Finalmente, desde la agrupación Impacto Juvenil remarcaron el espíritu de la jornada: “Con amor rebosante, con intensidad estamos trabajando para los chicos. En esta ocasión trajimos a chicos de Toma Nueva, Barranquita Oeste y también de El Perejil, así que estamos muy contentos por la invitación”.