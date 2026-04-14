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Paraná Capacitación tecnológica

Lanzan un taller gratuito en Paraná para que chicos creen sus propios videojuegos

La propuesta impulsada por la UADER y el Gobierno provincial está dirigida a jóvenes de 10 a 14 años y se dictará en el Mirador TEC. Autoridades destacaron la importancia de fomentar habilidades digitales desde edades tempranas

14 de Abril de 2026
Taller de videojuegos.
Taller de videojuegos.

La propuesta impulsada por la UADER y el Gobierno provincial está dirigida a jóvenes de 10 a 14 años y se dictará en el Mirador TEC. Autoridades destacaron la importancia de fomentar habilidades digitales desde edades tempranas

Una propuesta de formación tecnológica destinada a niños y adolescentes comenzará a desarrollarse en Paraná, con el objetivo de introducirlos en el mundo de la programación a través del diseño de videojuegos. La iniciativa es impulsada por la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UADER en conjunto con la Secretaría de Modernización y el espacio Mirador TEC.

 

El taller está orientado a chicos de entre 10 y 14 años, no requiere conocimientos previos y comenzará el próximo 16 de mayo. La inscripción permanecerá abierta hasta el 30 de abril y deberá ser realizada por los padres o tutores.

 

En ese marco, desde la organización remarcaron que se trata de una instancia inicial para acercar a los jóvenes al pensamiento computacional mediante una propuesta práctica.

 

 

Formación desde edades tempranas

 

El decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología, Juan Pablo Filupuzzi, explicó que el curso busca que los chicos cambien su vínculo con la tecnología. “Es un curso de alfabetización digital y desarrollo de videojuegos para niños de entre 10 y 14 años que busca promover este pensamiento computacional”, señaló.

 

Además, detalló que la propuesta apunta a que los participantes puedan crear sus propios desarrollos: “La idea es que dejen de ser usuarios de los videojuegos y comiencen a desarrollar sus propios videojuegos”.

 

Filupuzzi también destacó el rol de los estudiantes de la universidad en la iniciativa: “Se lleva adelante por estudiantes de la facultad, lo que nos pone muy orgullosos porque son prácticas con sentido social y se desarrollan de manera gratuita”.

 

Presentaci&oacute;n del Taller de videojuegos.
Presentación del Taller de videojuegos.

 

Articulación y acceso a la tecnología

 

Por su parte, el secretario de Modernización, Emanuel Gainza, valoró el trabajo conjunto entre distintas instituciones. “Estamos muy contentos de seguir creando iniciativas articuladas con la universidad y con este espacio donde la comunidad pueda tener su primer acercamiento a la tecnología”, afirmó.

 

En ese sentido, subrayó la importancia de generar oportunidades de formación desde edades tempranas: “Queríamos dar la posibilidad a chicos que tienen interés en los videojuegos de aprender al menos las nociones básicas”.

 

Gainza también destacó que este tipo de propuestas se integran a otras acciones que se desarrollan en el Mirador TEC, orientadas a distintos sectores de la comunidad.

 

El taller se dictar&aacute; en Mirador Tec.
El taller se dictará en Mirador Tec.

 

Un espacio para impulsar vocaciones

 

Desde el Mirador TEC, Carlos Pallotti remarcó la importancia de generar este tipo de iniciativas vinculadas al futuro laboral. “Entre Ríos necesita que cada vez más chicos estudien carreras ligadas a la tecnología”, sostuvo.

 

Además, agregó: “Esto es una gran oportunidad de empleo. Es importante que desde chicos empiecen a pensar la tecnología como una opción”.

 

En cuanto a las condiciones del taller, aclaró que el espacio cuenta con el equipamiento necesario: “Si quieren traer sus propias computadoras pueden hacerlo, y si no, les daremos una nosotros”.

 

Quienes deseen inscribirse deberán hacerlo a través del sitio web oficial de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UADER (fcyt.uader.edu.ar), donde se encuentra habilitado el formulario correspondiente. El cupo es limitado y se prevén dos comisiones los días sábados, con un máximo de 30 participantes por grupo.

Temas:

Videojuegos UADER Facultad de Ciencia y Tecnología capacitación
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