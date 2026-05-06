“La copa de leche es fundamental”: la escuela Esparza manifestó la situación que atraviesan sus alumnos

La comunidad educativa de la escuela Esparza, ubicada en barrio Mosconi Viejo de Paraná, atraviesa un presente marcado por el crecimiento de la matrícula, la compleja situación social de muchas familias y distintas necesidades edilicias que todavía esperan resolución. Directivos de la institución dialogaron con Elonce y detallaron cómo impacta el contexto económico en la vida cotidiana de los alumnos y el rol clave que cumple el establecimiento dentro del barrio.

La directora Andrea Pérez explicó que actualmente la institución cuenta con 412 estudiantes y destacó el funcionamiento integral de la escuela. “Nuestros alumnos desayunan, almuerzan y toman la merienda”, señaló. Además, indicó que el establecimiento trabaja bajo modalidad NINA y NEP, incorporando talleres y acompañamiento pedagógico para los distintos ciclos educativos.

En ese marco, Pérez remarcó el compromiso de las familias y del personal escolar. “Tenemos una comunidad que se acerca mucho a la escuela. Nos ayudan dentro de las limitaciones que tienen hoy en día, porque sabemos la situación económica que atraviesan nuestros niños”, expresó.

El comedor escolar y una realidad social compleja

La directora de la escuela Esparza describió con preocupación el escenario social que observan diariamente. “La situación es muy crítica, es muy triste. Desde la escuela se los ayuda y también trabajamos con otros organismos”, sostuvo durante la entrevista.

Luego, agregó una de las frases más contundentes de la recorrida realizada por el móvil televisivo. “Nuestros niños vienen a desayunar y ya llegan con dolor de estómago.

La copa de leche, el almuerzo y la merienda son de suma importancia”, afirmó Pérez, al remarcar el valor que tiene el servicio alimentario para cientos de chicos del barrio.

Por su parte, la vicedirectora Celina Corona detalló que alrededor de 305 alumnos concurren diariamente al comedor escolar. “La comida siempre se les trata de dar lo mejor”, señaló, antes de enumerar algunos de los platos que preparan habitualmente. “Hoy van a comer milanesas con puré, se hacen fideos caseros, tienen yogur, fruta y a veces arroz con leche, que les encanta”, comentó.

El trabajo pedagógico y el sentido de pertenencia

Desde la conducción de la escuela Esparza también pusieron el foco en el acompañamiento emocional y pedagógico que realizan con los estudiantes. La vicedirectora Alejandra Pinto explicó que uno de los principales objetivos es sostener las trayectorias escolares y evitar la deserción.

“Trabajamos muchísimo el sentido de pertenencia. Nuestros docentes trabajan desde la pedagogía del cuidado para que ningún chico deje de faltar a la escuela”, indicó.

Además, explicó que cuando un alumno se ausenta comienzan rápidamente las articulaciones con las familias y otras instituciones para acompañar cada situación.

En relación a la convivencia escolar, Pinto destacó que actualmente no registran episodios graves de violencia dentro de la institución. “Nuestra comunidad y nuestras familias acompañan muchísimo. En nuestra escuela prácticamente no tenemos esos problemas y esperamos seguir trabajando para que continúe así”, manifestó.

Las necesidades edilicias y el pedido de obras

En el tramo final de la entrevista, Andrea Pérez se refirió a las dificultades edilicias que enfrenta actualmente la institución. Explicó que una de las principales necesidades pasa por la colocación de vidrios en distintas aulas, especialmente ante la llegada de las bajas temperaturas.

“Los recursos no alcanzan porque también tenemos que comprar elementos de limpieza, librería y materiales de ferretería como focos, cables o enchufes”, explicó la directora de la escuela Esparza.

Además, indicó que existe un expediente iniciado en 2024 para la reparación de un aula que continúa a la espera de avances administrativos y licitaciones. “La matrícula prácticamente se duplicó y los padres del barrio siguen eligiendo esta escuela para traer a sus niños”, afirmó.

Finalmente, Pérez valoró el compromiso del personal docente y no docente que diariamente sostiene el funcionamiento de la institución. “Tenemos un equipo humano excepcional. Hay docentes que vienen desde muy lejos y aun así siguen eligiendo esta escuela todos los días”, concluyó en diálogo con Elonce.