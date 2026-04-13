Inscriben para la Maratón por el Día del Ejército Argentino

REDACCIÓN ELONCE
Se trata de la segunda edición de la carrera, la cual se realiza en conmemoración por los 216 años de la creación del Día del Ejército. Será el 24 de mayo en Plaza de las Colectividades, supo Elonce.
En el marco de los preparativos por un nuevo aniversario del Ejército Argentino, se presentó la segunda edición de la maratón alusiva que se realizará en Paraná, con el objetivo de acercar la institución a la comunidad a través del deporte.
Matías Muñoz, capitán y encargado del gimnasio, explicó a Elonce que “se realizará el 24 de mayo a las 8 de la mañana e iniciará en la Plaza de las Colectividades. Esta es la segunda edición que se realiza en nuestra ciudad. Es por los 216 años del aniversario de la creación del Día del Ejército, que sería el 29 de mayo”.
“Queríamos invitar a toda la sociedad a que vengan a conocer las Fuerzas Armadas, también a través de una actividad cívico-militar”, dijo.
Mencionó que tiene “un recorrido muy entretenido, con distancias de 5km o 10 km. Este año vamos a incorporar kits para que los chicos también vengan, participen y se diviertan un rato. La modalidad de 5 km sería participativa, pero igual habría premiación a los primeros cinco, tanto masculino como femenino. En la categoría competitiva, que sería de 10 km, habría, además de la categoría general, premios para el primero, segundo y tercero por categorías cada 10 años”.
Además, indicó que “se pueden inscribir a través de la página de Crono ER, que es la empresa que nos está haciendo la parte de cronometraje. Los recorridos estarán disponibles en Instagram bajo el perfil `guarnicionenaccion.pna´”.
Por su parte, Agustina Defeliche, remarcó el espíritu de la propuesta: “Queremos invitar a compartir junto con las Fuerzas Armadas a través del deporte. En la carrera vamos a contar con puestos de hidratación y una entrada en calor general. La idea es compartir en familia y que puedan sumarse lo más que puedan en esta segunda edición”.
También destacó la inclusión de los más chicos: “Tenemos una maratón kids para que ellos chiquitos puedan correrla junto con nosotros. Es para la familia en general, el que se quiera sumar puede venir”.
Respecto a la experiencia del año pasado, Muñoz recordó: “El año pasado tuvimos alrededor de 240 inscriptos. La verdad que tuvo buena aceptación para ser la primera vez. Este año venimos a tratar de mejorar la cifra. Este año esperamos mucha más gente, así que los invitamos a participar. Este es un evento muy lindo, para disfrutar una mañana distinta en familia”.
En cuanto a los plazos, informó: “La inscripción está abierta hasta la hasta mitad de mayo, es decir que alrededor del 15 de mayo estaría cerrando la inscripción, más que nada por una cuestión de remeras y algunas certificaciones que hay que pedir por seguros y demás”.
Además, adelantó un incentivo para los primeros anotados: “En esta semana estarían llegando los modelos de remeras. Los primeros 200 inscriptos tienen la posibilidad de tener esa remera”.
Finalmente, desde la organización destacaron el rol social de la institución: “El Ejército siempre está acompañando la sociedad, somos parte de la sociedad, así que estamos ahí y queremos que todo el mundo nos conozca y podamos compartir una actividad linda con todo el mundo. Elonce.com