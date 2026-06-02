Indumentaria para la selección: cuánto cuesta vestirse de celeste y blanco para el Mundial 2026

A tan solo nueve días del comienzo de la Copa del Mundo, la indumentaria para la selección se convirtió en uno de los productos más buscados por los fanáticos argentinos que ya palpitan el debut del equipo dirigido por Lionel Scaloni. En Paraná, los comercios especializados en ropa deportiva comenzaron a registrar un mayor movimiento de clientes interesados en adquirir prendas y accesorios para alentar a la Albiceleste.

En un puesto ubicado en las inmediaciones de la Peatonal San Martín, Nicolás, comerciante del rubro, contó que la oferta es amplia y contempla diferentes gustos, edades y presupuestos. La expectativa es que las ventas se incrementen a medida que se acerque el inicio de la competencia internacional.

“Tenes camiseta, camperas, zapatillas, gorras y lo que se te ocurra lo vas a encontrar acá”, sostuvo en primer lugar.

Foto: Elonce.

Opciones para todos los bolsillos

Entre los productos más solicitados aparecen las clásicas camisetas con los colores argentinos, aunque también existe una importante variedad de prendas para quienes buscan alternativas más económicas o diferentes para acompañar a la Selección durante el Mundial.

Según explicó el comerciante, uno de los combos más accesibles incluye un buzo junto a una campera rompevientos. El conjunto completo puede conseguirse por alrededor de 20.000 pesos, una propuesta que ha despertado el interés de numerosos compradores.

En ese contexto, Nicolás invitó a los hinchas a sumarse al clima mundialista y aseguró: “Hay que demostrar que somos campeones”.

Foto: Elonce.

Camisetas, sudaderas y accesorios para alentar

Las camisetas siguen siendo el producto estrella de la temporada. En los diferentes talles disponibles, los modelos inspirados en la Selección argentina se comercializan a partir de los 15.000 pesos, convirtiéndose en una de las opciones más elegidas por quienes quieren lucir los colores nacionales durante los partidos.

Foto: Elonce.

Además, el puesto cuenta con sudaderas en tonos celeste y blanco que se venden a 18.000 pesos. La variedad incluye modelos para hombres y mujeres, ampliando las posibilidades para quienes buscan vestirse acorde a la ocasión.