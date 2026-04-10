Inauguraron obras en hospital San Martín para reforzar la atención oncológica

REDACCIÓN ELONCE
Autoridades de salud destacaron la ampliación del Hospital de Día del San Martín y la nueva farmacia oncológica, que permitirá mejorar la capacidad de atención y reducir tiempos de tratamiento.
El Hospital San Martín inauguró nuevas obras en el área de Hospital de Día y en la farmacia oncológica, con el objetivo de mejorar la atención de pacientes y ampliar la capacidad de respuesta ante la creciente demanda. Las autoridades resaltaron que se trata de una intervención clave para optimizar la calidad del servicio y garantizar mayor seguridad en los tratamientos.
La directora del hospital, María Emilia Sattler, explicó a Elonce que las mejoras fueron posibles gracias a una planificación sostenida y al trabajo de los equipos técnicos. “Este es un área que gracias también al compromiso de los equipos técnicos del hospital se pudo transformar y optimizar para lograr un área segura y acorde para la atención de un volumen muy grande de pacientes oncológicos que concurren al hospital”, afirmó.
Según detalló, el establecimiento atiende más de 500 consultas oncológicas mensuales y alrededor de 250 pacientes reciben tratamientos en el Hospital de Día. En ese sentido, remarcó que la obra permitirá brindar “mayor seguridad y una atención de mayor calidad para la comunidad que lo necesita”.
Mayor capacidad y tecnología
Uno de los principales avances fue la incorporación de una nueva farmacia oncológica equipada con dos campanas de flujo laminar, lo que duplica la capacidad operativa. Sattler señaló que anteriormente se trabajaba con un solo equipo, lo que limitaba la respuesta ante la alta demanda.
“Hoy estamos inaugurando la nueva farmacia oncológica con dos campanas, lo cual nos permite ampliar la capacidad de respuesta a la alta demanda de estos pacientes”, indicó.
La profesional también explicó que estos dispositivos son fundamentales para la preparación segura de drogas citotóxicas utilizadas en quimioterapia, tanto para proteger al personal como para garantizar la calidad del medicamento que recibe el paciente.
El hospital de Día es el área donde el paciente cursa una internación ambulatoria para infundirse las drogas. El 90% del uso es de pacientes oncológicos, pero hay drogas que se infunden en otras especialidades, como neurología, reumatología y hematología. Mientras que la farmacia oncológica es el área técnica donde trabajan el médico y el técnico que elabora el medicamento.
Impacto en la atención
Por su parte, el director general de hospitales de la provincia, Mauro González, destacó la importancia de la inversión para el sistema sanitario. “Lo que estamos inaugurando no sólo mejora la calidad de atención del paciente, sino también el tiempo y la forma de trabajo de los profesionales de salud”, sostuvo.
Además, subrayó que este tipo de tratamientos se realizan en distintos nosocomios de la provincia, aunque los de mayor complejidad se concentran en el hospital San Martín, San Roque y Masvernat.
González también remarcó que la obra permitirá descomprimir la demanda y facilitar el acceso a turnos. Y explicó que “no es sólo una obra de infraestructura, sino técnica, que lleva un soporte de bioingenieros, ingenieros, arquitectos y especialistas en el tema, porque no todos saben manejar este tipo de tratamiento”.
Finalmente, el funcionario resaltó el valor de estas mejoras para el sistema público. “Las personas cuando tienen un problema de salud no miran si es público, si es privado, si es municipal o si es provincial, quiere que uno le resuelva el problema y tenemos que trabajar para eso”, expresó. Elonce.com