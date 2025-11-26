“Fue una película muy linda”: el público elogió “El Mensaje”, de Iván Fund

En la reciente proyección de El Mensaje de Iván Fund, los asistentes no escatimaron en elogios hacia la película que marcó un hito en el Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER). La película, que se presentó en blanco y negro, logró captar la atención del público por su belleza visual y su contenido reflexivo, lleno de silencios y momentos que invitan a la introspección.

Uno de los aspectos más destacados por la audiencia fue la sensibilidad de la dirección de Fund. "Fue una película muy linda, tranquila y con muchos silencios. Es para pensar y reflexionar", señaló un espectador. Esta característica, lejos de restarle dinamismo, parece haber añadido una capa de profundidad, permitiendo que los espectadores se sumergieran en el relato de manera única.

Foto: Elonce.

El Mensaje no solo conquistó por su narración, sino también por sus paisajes y la calidad visual de la filmación. "Es muy buena la imagen de la filmación, lindos paisajes y los actores son muy buenos. Es un poco extensa, pero muy buena película", afirmó otro espectador, destacando la mezcla de naturaleza y emoción que el filme supo transmitir. De hecho, el entorno entrerriano se convierte casi en un personaje más dentro de la historia, integrando la región con la narrativa de manera armoniosa.

Un retrato de la sensibilidad entrerriana

Uno de los aspectos que más llamó la atención del público fue cómo la película refleja la identidad entrerriana a través de sus imágenes y diálogos. "La película es muy interesante desde el punto de vista que está filmada en blanco y negro. Uno se da cuenta de la sensibilidad especial en la cual está trabajada toda esta película, pensada desde nuestra forma de ser entrerriana", comentó un espectador, subrayando el esfuerzo de la película por mostrar una visión auténtica de la región.

Foto: Elonce.

Este enfoque también resalta lo que se podría describir como un realismo mágico al estilo de la región. "Acá está puesto en imagen y en palabras lo que es un realismo mágico", mencionó otro de los asistentes, haciendo referencia al modo en que el filme capta la esencia de la cultura local y le da un toque onírico que, aunque sutil, es inconfundible.

El tratamiento de la película, que apuesta por la calma y la contemplación, es una propuesta que se aleja de los convencionalismos del cine actual y da espacio a una mayor conexión emocional con el público. La elección del blanco y negro no solo tiene una carga estética, sino que también resalta la sensibilidad con la que Fund y su equipo han trabajado en cada detalle. Desde el guion hasta la fotografía, cada aspecto de la película busca transmitir una emoción profunda.

Foto: Elonce.

Un cierre que invita a seguir explorando

Con este tipo de cine, Iván Fund ha logrado dejar una huella importante en el FICER y en la audiencia que pudo disfrutar de su obra. El Mensaje es una película que, aunque puede resultar extensa para algunos, ofrece una experiencia cinematográfica única en la que la contemplación y la reflexión son claves para comprender la esencia de lo que se quiere contar.

Foto: Elonce.

"Me pareció interesante", resumió otro espectador al salir de la función, una apreciación que, aunque breve, refleja el impacto de una película que exige una reflexión más profunda sobre las historias que contamos y las formas en que elegimos vivirlas.