La directora Celina Murga recibió el premio a la trayectoria en el FICER 2025

REDACCIÓN ELONCE
La reconocida directora paranaense fue homenajeada en la séptima edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos por su extensa carrera y contribución al cine.
El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER) celebró este martes 25 de noviembre el inicio de su séptima edición con la entrega del premio a la trayectoria Tilda Thamar a la directora paranaense Celina Murga. Reconocida a nivel nacional e internacional, Murga ha sido una de las cineastas más importantes de la provincia, con una carrera marcada por su mirada única sobre la realidad social y cultural de Argentina. Durante la ceremonia, la directora expresó su satisfacción y emoción por recibir este reconocimiento, destacando especialmente su vínculo con la provincia que la vio nacer.
“Estoy muy contenta de estar en esta séptima edición del FICER. Recibir el premio a la trayectoria es una forma de valorar todo lo recorrido. Mi primera película la hice en plena crisis del 2001, en un momento donde hacer cine era muy poco común. Fue un proceso lleno de desafíos, pero también de gran apoyo, especialmente de parte de la provincia y la Municipalidad de Paraná”, comentó Murga, al recordar sus inicios en la industria cinematográfica.
Murga también subrayó la importancia de los esfuerzos conjuntos y las gestiones del gobierno provincial para el desarrollo del cine en Entre Ríos. “Es algo tan valioso que en estos momentos tan difíciles, hay que atesorar y seguir construyendo”, agregó, destacando que más de dos décadas de trabajo han sido posibles gracias al apoyo de productores, directores y todas las personas involucradas en la industria audiovisual de la región.
Trayectoria internacional y vínculos con Scorsese
A lo largo de su carrera, Celina Murga ha logrado posicionarse en los principales festivales internacionales de cine, con presencia en eventos tan prestigiosos como Venecia, San Sebastián, Berlín y Toronto. La directora ha realizado cinco películas, de las cuales tres fueron filmadas en Entre Ríos, contribuyendo a la visibilidad de la provincia en la industria cinematográfica mundial.
Una de las relaciones más destacadas de su carrera es la que mantiene con el cineasta estadounidense Martin Scorsese, quien ha sido productor ejecutivo de sus películas. “La relación con Scorsese ha sido muy buena. Él sigue produciendo mis películas y siempre me ha brindado su apoyo. Es una persona que entiende los procesos del cine, que valora el trabajo en equipo y los vínculos humanos. Es un ejemplo de cómo los trabajos a largo plazo, en los que se apuesta a los procesos, dan frutos”, afirmó Murga, resaltando la importancia de confiar en los proyectos a largo plazo, especialmente para los jóvenes cineastas.
Esta conexión con Scorsese, junto con su participación en festivales de renombre, ha permitido que Murga se convierta en una de las directoras argentinas más influyentes de su generación. Su estilo único y su capacidad para abordar temas sociales y humanos han dejado una marca indeleble en el cine contemporáneo.
Cine entrerriano y futuros proyectos
Celina Murga también expresó su emoción por el desarrollo del cine en Entre Ríos, donde ha trabajado en diversas producciones que han fortalecido la identidad regional en la pantalla grande. “Hay mucho por hacer, pero lo que hemos logrado hasta ahora es muy valioso. Hoy no tengo un proyecto concreto, pero estoy escribiendo varias ideas y estoy muy entusiasmada con lo que viene”, explicó.