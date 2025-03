Camarazo en Paraná. En distintas ciudades del país, fotógrafos se manifestaron para solidarizarse y pedir justicia por Pablo Grillo, el trabajador de prensa que recibió el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza durante la protesta que se realizó la semana pasada en CABA.

En la capital entrerriana, la convocatoria tuvo lugar en la Plaza Mansilla. La organización “Fotógrafxs Autoconvocadxs” de Paraná realizaron el “camarazo” en el monumento a José Luis Cabezas y de esa manera, se sumaron al pedido de justicia por el reportero gráfico.

En diálogo con Elonce, Cristela Piérola, fotógrafa, dijo que ante la convocatoria, “y después de lo que pasó con Pablo Grillo no podíamos dejar de estar presentes. También queremos decir que esto no es vano, que tiene que ver con un contexto nacional que se está viviendo dentro de este gobierno donde la idea es amedrentar y decir que no salgamos a la calle porque nos van a pasar estas cosas”.

Fotógrafos de Paraná realizaron un “camarazo” por Pablo Grillo

Para Piérola, lo sucedido con Grillo “no fue un accidente, fue deliberado y la Ministra (Patricia) Bullrich manda a hacer estas represiones para dar este mensaje. En una época en nuestro país nos dijeron lo mismo y no queremos volver a eso. El Nunca Más es un sello, una bandera y no vamos dejarla”.

Cristela Piérola

Por otra parte, expresó que la fotografía “es un arma valiosa, además de ser un arte, que históricamente ha servido para denunciar, mostrar realidades y documentar”.

La salud de Pablo Grillo

El padre de Grillo habló este lunes sobre el estado de salud de su hijo. "Está grave pero estable y tuvo un episodio de fiebre".

Sin embargo, señaló que por momentos los médicos le bajan la sedación para ver cómo responde y "reacciona, mueve la mano, el pie, es positivo". "El doctor dice que es joven y hay esperanza en ese sentido", destacó, aunque hay que esperar la evolución "y ver qué daño que puede llegar a haber, no se sabe", indicó.

A Pablo le realizaron dos operaciones en la cabeza y una intervención menor para poner un sensor y monitorear la presión intercraneal.

"La primera operación le salvó la vida", aseguró Fabián Grillo y expresó: "No tengo palabras para los médicos, las enfermeras, el personal en general, todos, me emociona mencionarlos".

Y acotó que las noticias sobre la salud de Pablo son "relativamente positivas, teniendo en cuenta la gravedad de la situación".

Pablo Grillo está internado en la terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía desde el pasado miércoles por la noche, luego de que recibiera el impacto de una cápsula de gas en la cabeza, que lo dejó tirando en el piso inconsciente, con pérdida de masa encefálica.