"Disparaban a cualquiera", dijo testigo de la agresión al fotógrafo Pablo Grillo

Pablo Grillo es el fotógrafo que resultó herido durante el accionar policial en la marcha de los jubilados.

Juan Manuel Foglia fue testigo del hecho. En diálogo con Elonce, contó que “las fotos son espantosas porque muestran la herida profunda en la cabeza de Pablo y es una manera de visualizar la continua represión que está ejerciendo la policía. No solo la Policía Federal, porque en la marcha del miércoles estuvieron todas las fuerzas federales y de la Ciudad sobre los manifestantes y sobre los trabajadores de prensa”.

“Antes que comience el conflicto que se originó en un costado de la plaza, que es frente al anexo al Senado de la Nación, yo estuve del lado donde estaban las hinchadas unidas pensando que quizás ese era un foco de conflicto con la Policía y me quedé un buen rato y no pasó absolutamente nada. En todo ese tiempo no vi a nadie que genere una situación conflictiva. Después de repente empiezan los tiros del otro lado, como sucedió lo mismo en la represión de la Ley de Bases, en el mismo lugar. Infiltrados no sé dónde hubo, al menos no los vi sinceramente”, dijo.

Consideró que “al problema también lo pueden generar ellos, porque para mí, en mi humilde opinión, lo que quieren aquí es como un adoctrinamiento para que la gente no participe de este tipo de manifestaciones. Es la realidad, generar intimidar a la gente y generar una suerte de caos en este tipo de marchas. No ocurre lo mismo cuando son las marchas por el orgullo, las marchas por la educación pública, etcétera. En este tipo de marchas el gobierno y la ministra no quieren que se acerquen manifestantes, lo cual te corta tu derecho a la protesta y la participación social tan importante”.

Sobre el momento de la agresión al fotógrafo, dijo: “estaba cerca de él, yo estaba fotografiando parte de esa escena porque enfrente había una línea de la Policía disparando y era todo un caos la calle porque estaba cubierta por gas lacrimógeno, por el agua y el ácido que tiran los carros hidrantes. Y cuando veo que inmediatamente se cae, supuse que era algo grave porque había quedado totalmente inmovilizado. Después cuando vemos las imágenes por la tele, nos dimos cuenta que era un cartucho de un gas lacrimógeno y que justamente esos cartuchos muchas veces se tiran en 45 grados para evitar lo que sucedió. Si vos lo tiras de frente, inevitablemente le va a pegar a alguien. Sucedió con Pablo y está comprobado, hay un video que muestra científicamente cómo fue disparado, a qué velocidad y distancia. Así que no se puede hablar de negligencia. Esto es a propósito, fue impresionante”.

“Era una balacera de balas de goma y gas lacrimógeno por toda la plaza. La gendarmería también tiene balas de goma y tienen gas lacrimógeno, las dos cosas. Le tiraban a cualquiera. No es que quiero ponerme ni de un lado ni del otro, pero trato de contar lo que vi. Podías estar en la vereda, utilizando el protocolo de Patricia Bullrich, y te tiraban igual”, remarcó.

Dijo que lo mismo ocurrió “en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires, que siguieron las balaceras y arrestaban a la gente. Muchos no salían de los bares porque tenían miedo de caminar por la vereda porque te llevaban preso. Creo que esta ley, este protocolo antipiquete, lo único que trajo es más violencia desatada por la policía hacia los manifestantes, a todo el que concurra a una manifestación”.

Manifestó que “Fatpren y Agra vienen denunciando estas situaciones desde fines del año 2023. Es continua y violenta la represión que ejerce la Policía y es anticonstitucional este protocolo antipiquete. Estadísticamente estas son las marchas más violentas de los últimos 15 años”. Elonce.com