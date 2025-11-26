FICER: más de 800 personas colmaron el CPC para ver "Emboscada" y otras 600 quedaron afuera

El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER) vivió este jueves una de las jornadas más impactantes desde su creación. La proyección de "Emboscada", el nuevo largometraje dirigido por Mauro Bedendo, convocó a más de 800 personas que colmaron por completo la capacidad del Centro Provincial de Convenciones (CPC). La demanda superó cualquier previsión: otras 600 personas quedaron afuera, sin poder ingresar debido al límite del espacio.

Foto: Elonce.

La multitud que se acercó al CPC marcó un antes y un después en la historia del Festival. En sus siete ediciones, nunca se había registrado una convocatoria tan masiva para una película.

El director artístico del FICER, Eduardo Crespo, destacó la magnitud del acontecimiento: “Lo que vivimos hoy es extraordinario. Ver más de 800 personas adentro y cientos más que no pudieron entrar demuestra el enorme crecimiento del FICER y el vínculo cada vez más fuerte entre el público entrerriano y el cine. Esta edición está siendo un éxito rotundo”.

Un día a sala llena

La explosión de público no se limitó solo a la función de Emboscada. Todas las funciones del día agotaron su capacidad, reafirmando la tendencia de una edición récord en materia de asistencia.

Con salas repletas desde la mañana hasta la noche, el séptimo FICER se consolida como la edición de mayor convocatoria desde su inicio, destacándose como uno de los eventos culturales más importantes de la provincia.

Foto: Elonce.

Testimonios de las personas

“Estoy desde las 15 horas con todo el calor. Somos todos compañeros de la secundaria que venimos a ver la película porque actúa nuestro amigo. Él es el mejor”, sostuvo. Otra integrante del grupo dio su pálpito de la película: “Conozco mucho porque hago teatro también. Estoy en la jerga. Me encanta, hay mucha gente de Paraná a la que le dan la oportunidad. Hay mucha gente buena actoralmente. Esto es bárbaro”.

Recorriendo el patio gastronómico en el FICER

María Elena, por su lado, mostró su simpatía por el elenco: “Estuvimos mucho con ellos en la filmación y ahora venimos a verlos. Conseguimos las locaciones con Alicia y varios de Villa Urquiza a Mauro Bedendo y a parte de su equipo. Ahora venimos a verla”.