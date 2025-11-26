“La gente se va a encontrar con su identidad”: El estreno de Emboscada emocionó a Paraná con sus raíces locales

REDACCIÓN ELONCE
El estreno de Emboscada en Paraná se vivió como una gran fiesta del FICER, con Osvaldo Laport y Roly Serrano destacando la importancia de la comunidad en la película. "La gente se va a encontrar con su identidad", afirmó Serrano.
La ciudad de Paraná vivió este miércoles una de las noches más esperadas en la séptima edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER). La película Emboscada, dirigida por un equipo comprometido con las raíces entrerrianas, tuvo su gran estreno en el CPC (Centro Cultural de Paraná), con la participación de dos de los grandes actores nacionales, Osvaldo Laport y Roly Serrano. El evento no solo celebró el cine provincial, sino también la hermandad y el compromiso de la comunidad local, que fue esencial para la realización del proyecto.
“Los vecinos son el pilar fundamental de esta película, es el acompañamiento, el compartir, apoyar, un plato de comida, un vaso de agua y como extras inclusive”, comentó Osvaldo Laport, quien, junto a su compañero de elenco, destacó cómo la calidez humana de los entrerrianos fue crucial para el éxito del rodaje. A lo largo de la noche, la emoción de los actores y asistentes era palpable, con un ambiente lleno de orgullo por una obra que tiene el corazón de la provincia.
El estreno de la película Emboscada no solo fue una oportunidad para disfrutar del cine, sino también para celebrar la identidad entrerriana. “Hace tres años se mantiene vivo el amor, el cariño y las ganas de vernos y abrazarnos. Es una gran familia”, agregó Laport, quien remarcó la importancia de la conexión emocional entre los actores y la comunidad, que permitió dar vida a una obra cargada de sentimientos y recuerdos.
Un elenco unido por la pasión y la autenticidad de las raíces
El filme, que contó con más de 60 actores locales, mostró la colaboración y el talento de la comunidad de Entre Ríos. Roly Serrano, quien interpretó un papel clave en la película, explicó que el proyecto tuvo sus desafíos, pero la unión de todos los involucrados permitió superar cualquier obstáculo. “Este proyecto nació con algunas fragilidades que no vienen al caso, pero sí nos fortaleció a decir ¿qué hacemos?, ¿cómo empujamos?”, explicó Serrano, quien también destacó la transformación de sus personajes a lo largo del rodaje.
Serrano, oriundo de Salta, hizo énfasis en lo enriquecedor que fue trabajar en un contexto diferente al que normalmente se vive en la industria del entretenimiento, especialmente en Buenos Aires. “Creo que como provinciano, y Osvaldo como uruguayo, esa hermandad que te genera saber que estás en un mundo totalmente distinto al que significaría el show business”, reflexionó el actor.
Para ambos actores, lo más valioso fue el vínculo con los actores locales y la autenticidad de la producción. “Aparte, estás en tu lugar y todos esos actores del interior automáticamente se transforman en tus pares. Eso es lo maravilloso”, destacó Roly, resaltando el trabajo en equipo y la sencillez del ambiente. Ambos coincidieron en que este tipo de proyectos son los que permiten que el cine local crezca y se fortalezca.
Un reflejo de la identidad y el mensaje de la película
Emboscada no solo es una obra cinematográfica, sino también una declaración de identidad. La película rescata la esencia de los pueblos y sus costumbres, y tiene un mensaje claro sobre las raíces y la comunidad. “Hablar de tu pueblo, de tu lugar, de tus problemas, de tu realidad, la gente se va a encontrar con su identidad, sentirse y decir ‘pertenezco a ese lugar’”, señaló Serrano, quien aseguró que la película refleja la autenticidad de la región de Entre Ríos, con una narrativa que conecta profundamente con las vivencias locales.
Laport, por su parte, también destacó el valor de esta obra como un homenaje a la identidad del pueblo. “Mi devolución a la película es decir que estaba en mi pueblo. Se rescató la esencia de un pueblo, las internas, las vicisitudes y los momentos de alegría y felicidad entre amigos”, expresó. El actor subrayó cómo la película toca temas universales, como las relaciones intergeneracionales y la importancia de mantener las tradiciones, mientras se enfrenta a las vicisitudes de la vida cotidiana.
Los paisajes de Entre Ríos, con sus ríos y campos, fueron otro de los elementos destacados durante la proyección. Ambos actores coincidieron en que los escenarios naturales son un personaje más de la película, mostrando la belleza del lugar. “Hay tomas del río y de los paisajes que son tan maravillosos que estoy seguro de que muchos querrán venir a conocer estos lugares después de ver la película”, agregó Laport, quien destacó el potencial turístico que puede generar la película para la región.
La solidaridad de la comunidad y el apoyo del gobierno en tiempos difíciles
Una de las reflexiones más emotivas durante el evento fue sobre el apoyo recibido por parte de la comunidad y el gobierno, que contribuyó a la realización de la película en tiempos difíciles. “Es importantísimo el aporte de otros, del gobierno, de la gente que pone un poco de plata para que se pueda comprar comida para los actores y las comidas”, dijo Roly Serrano, quien reflexionó sobre la crisis económica que afecta a muchos sectores, incluida la industria del cine.
Serrano también señaló la importancia de que los jóvenes sigan adelante con sus proyectos y no se dejen vencer por las dificultades. “Hay que seguir buscando puertas, no bajar los brazos y prepararse para cuando esa oportunidad llegue”, aconsejó, ofreciendo un mensaje de esperanza y perseverancia para las nuevas generaciones de cineastas.