Feria de emprendedores en Paraná: artesanías, regalos para el Día de la Madre y productos regionales

REDACCIÓN ELONCE
La feria de emprendedores en Paraná reúne a expositores de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires en la Costanera Baja. Con productos artesanales, promociones y opciones para el Día de la Madre, la propuesta funciona de 10 a 21. Elonce recorrió los puestos y dialogó con los feriantes.
La feria de emprendedores en Paraná se desarrolla durante el fin de semana largo en la Costanera Baja, con una amplia variedad de artículos de cuero, chocolates, flores preservadas, sahumerios y alternativas para regalar. La actividad se extiende desde las inmediaciones de Sala Mayo hasta Plaza de las Colectividades, con atención al público de 10 a 21.
La iniciativa reúne a comerciantes de distintas localidades, quienes aprovechan la llegada de turistas y la circulación de vecinos para ofrecer sus creaciones. Además, la cercanía del Día de la Madre convierte a la feria en una oportunidad para anticipar compras y conocer producciones independientes.
Durante una recorrida de Elonce, se dialogó con expositores y visitantes para conocer los productos disponibles, las promociones y las expectativas comerciales durante el fin de semana.
Artículos de cuero y descuentos para el Día de la Madre
Sabrina, una emprendedora de Zárate, provincia de Buenos Aires, participa con una propuesta dedicada a la confección de artículos de cuero. Su puesto ofrece chalecos, cinturones y calzado, entre otros productos.
“No es la primera vez que venimos, ya participamos varias veces y siempre nos reciben muy bien en Paraná”, expresó sobre la respuesta del público.
En cuanto a las novedades, detalló: “Agregamos más chalecos, tenemos variedad de cintos, todo confeccionado en cuero. También incorporamos los suequitos”. La comerciante anunció una promoción especial: “Tenemos el 15% de descuento abonando en efectivo o transferencia hasta el 18. También podemos hacer envíos”.
Flores preservadas y productos artesanales
Otro de los expositores es Roberto, quien llegó desde Rafaela, Santa Fe, con una propuesta de flores preservadas y arreglos decorativos.
“Traemos nuestras flores de Rafaela, todo con flores preservadas”, comentó el emprendedor, quien ya participó en otras ediciones de la feria. Sobre la recepción del público, manifestó: “Ya vinimos varias veces y nos gusta la gente de acá”.
Respecto del movimiento comercial, señaló: “Ayer hubo menos movimiento porque la gente todavía trabajaba, pero hoy hay mucho más movimiento”. Además, indicó que cuenta con artículos de diferentes precios, con alternativas que llegan hasta los 20.000 o 30.000 pesos.
Jóvenes emprendedores ofrecen chocolates y alfajores
La feria también cuenta con propuestas gastronómicas elaboradas por emprendedores locales. Rocío, una joven de Paraná, ofrece chocolates, alfajores y otras preparaciones dulces realizadas de manera artesanal. “Tenemos chocolates, alfajores y otros productos artesanales. Los elaboramos nosotros, acá en Paraná”, contó durante la entrevista.
La emprendedora explicó que el proyecto comenzó en abril, durante la celebración de Pascua, como una alternativa para afrontar los gastos de sus estudios.
“Somos estudiantes y queríamos ver cómo podíamos hacer para solventar los gastos. Empezamos para Pascua, nos fue bien y seguimos”, relató. En relación con las ventas, expresó: “Ahora está empezando a moverse más la gente. Esperamos que mañana y el lunes haya todavía más movimiento”.
Visitantes destacaron la variedad de productos
Además de los comerciantes, las familias que recorren la Costanera Baja encuentran distintas alternativas para realizar compras y disfrutar de una salida al aire libre.
Una visitante que asistió junto a su familia destacó la diversidad de artículos y los precios. “Llegamos hace un rato y encontramos mucha variedad, precios accesibles y un clima que acompaña para recorrer la feria”, expresó.
La mujer contó que aprovecharon la jornada para comprar diferentes productos: “Compramos sahumerios, chocolates muy ricos del puesto que está en el ingreso, stickers y varias cosas más”.
Sahumerios artesanales y expectativas de ventas
Entre los puestos también se encuentra un emprendedor de Tandil, provincia de Buenos Aires, que ofrece sahumerios artesanales con distintas fragancias y modalidades de uso.
“Primero se usan apagados y después encendidos. Se pueden colocar en roperos, cómodas, placares, autos o cerca de fuentes de calor. Cuanto más secos están, mejor aroma desprenden y menos humo producen”, explicó sobre sus productos.
La comerciante señaló que lleva más de diez años dedicado a esta actividad y que participa habitualmente de propuestas comerciales en Paraná. Consultado sobre las ventas, reconoció: “Vienen un poquito bajas, pero hay que ponerle fuerza para seguir adelante”.