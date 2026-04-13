Estudiantes secundarios se interiorizan sobre la literatura de Jorge Luis Borges

En la nueva plaza que lleva el nombre del escritor, alumnos de los establecimientos educativos Siglo XXI y de la Escuela Secundaria N°12 Provincia del Neuquén llevaron adelante una actividad para conocer más en profundidad sobre su historia y sus escritos.
Estudiantes secundarios se interiorizan sobre la literatura de Borges. En la nueva plaza que lleva el nombre del escritor, alumnos de los establecimientos educativos Siglo XXI y de la Escuela Secundaria N°12 Provincia del Neuquén llevaron adelante una actividad para conocer más en profundidad sobre su historia y sus escritos.
La Plaza Borges recientemente inaugurada, contó con una actividad lúdica y educativa a cargo del escritor y periodista Daniel Mecca, orientada a acercar la literatura de Borges a los adolescentes mediante la adaptación de sus textos a canciones populares.
“La idea de la nueva plaza es conocer e introducirnos en el mundo de la lectura y de Borges, poder abrir otras puertas de la imaginación, de la creatividad, de ganarle tiempo a la vida. Y, en este caso, trabajar con escuelas, con los adolescentes, para nosotros es muy importante”, indicó el jefe de Gabinete, Santiago Halle.
Además, resaltó que en la plaza “vamos a tener una biblioteca para facilitar que el que no viene con libro pueda leer. La propuesta es ganar un espacio público, pero también un espacio de la cultura y la lectura en Paraná”, comentó el funcionario.
Mecca, por su parte, valoró: “con las canciones podemos encontrar una forma de entusiasmar a las nuevas generaciones con Borges. Esto me parece fundamental, porque lo mejor que podemos hacer con la literatura de Borges es transmitirla a los nuevos lectores. Y, de esta forma lúdica, ellos lo entretienen más, se le inculca más”, señaló.
Manuel Vírgala, estudiante de quinto año de la escuela Siglo XXI, dijo que actividad “fue muy didáctica, aprendimos mucho, más de lo que por ahí nos quedaría si fuese una charla o algo un poco más serio. La verdad que estuvo muy bueno, lo disfrutamos mucho”.
Mientras que su compañero, Tomás Castelo, consideró que la plaza “quedó muy linda como la inauguraron y que hagan esto al día siguiente es bárbaro”.