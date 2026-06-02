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Paraná Secretaría de Cultura

Este fin de semana se realiza el primer Encuentro Entrerriano de Danza

Este sábado 6 y domingo 7 de junio, se realizará en La Vieja Usina de Paraná. Participarán artistas de distintos puntos de la provincia y habrá talleres y actividades especiales para la comunidad con entrada libre y gratuita.

2 de Junio de 2026
Encuentro Entrerriano de Danza.
Encuentro Entrerriano de Danza. Foto: (GPER).

Este sábado 6 y domingo 7 de junio, se realizará en La Vieja Usina de Paraná. Participarán artistas de distintos puntos de la provincia y habrá talleres y actividades especiales para la comunidad con entrada libre y gratuita.

Este sábado 6 y domingo 7 de junio se realizará en La Vieja Usina de Paraná el primer Encuentro Entrerriano de Danza. Participarán artistas de distintos puntos de la provincia y habrá talleres y actividades especiales para la comunidad con entrada libre y gratuita. Se trata de una iniciativa de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y la Municipalidad local.

 

Entre las actividades especiales se destacan funciones de las obras seleccionadas en una convocatoria abierta y federal, talleres de capacitación, conciertos y pistas de baile para todas las edades, entre otras.

 

Funciones

 

Sábado 6 de junio

 

14.30: actuación de la orquesta infanto juvenil Romina Iturain, perteneciente al programa que coordina Cultura de la provincia.

15.00: se realizará Baila la gurisada, una pista de baile para las infancias.

17.00: la apertura estará a cargo de la Escuela Municipal de Danza de Paraná y luego, desde las 17.30, se presentarán las obras seleccionadas

 

Domingo 7 de junio

 

14.30: se invita a la Feria de danzas para adultos mayores, con participación de agrupaciones de baile locales.

 

16.00: habrá una nueva actuación de la Escuela Municipal de Danza de Paraná.

 

Desde las 17.00: funciones de las obras seleccionadas. El cierre será con Bailanteras y Super Banda Estrella.

 

Capacitaciones

 

Por otro lado, y en el marco del Encuentro, se realizarán las siguientes capacitaciones gratuitas con inscripción previa y cupos limitados:

 

Sábado 6 de junio

 

10.00 - Sala Verónica Kuttel: Taller Dramaturgia del movimiento, coordinado por Ezequiel Posse.

 

14.30 - Sala Verónica Kuttel: Taller La Coreo y su arquitectura, coordinado por Gimena Russian.

 

Domingo 7 de junio

 

10.30 - Sala Verónica Kuttel:: Taller Trazar el espacio (composición y creación colectiva), coordinado por Ana Darelli.

 

Se invita al público a participar de las distintas actividades. El primer Encuentro Entrerriano de Danza es parte de CUAC! Cultura Activa, un programa anual de actividades que la Secretaría de Cultura de Entre Ríos desarrolla en distintos puntos de la provincia junto a los municipios, con el objetivo de federalizar y descentralizar la cultura entrerriana, ampliar circuitos para los artistas locales y promover el acceso de la ciudadanía a los bienes culturales de la provincia.

Temas:

Danza La Vieja Usina
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