Efectores de Salud de Entre Ríos se incorporan al Sistema de Gestión y Administración de Personal

El Gobierno de Entre Ríos presentó la incorporación de hospitales y centros de salud al Sigap y lanzó una plataforma digital para la planificación de Enfermería. Destacaron mayor transparencia, integración de datos y acceso a información laboral.
El Gobierno de Entre Ríos presentó la incorporación de hospitales y centros de atención primaria dependientes del Ministerio de Salud al Sistema Integral de Gestión y Administración de Personal (Sigap). Además, lanzó el Sistema Integrado de Planificación en Enfermería de Entre Ríos, una plataforma que reemplaza las planillas en papel por un registro digital propio.
La presentación se realizó este martes en el Salón de los Escudos de Casa de Gobierno y estuvo encabezada por los ministros de Salud y de Gobierno y Trabajo, Daniel Blanzaco y Manuel Troncoso, respectivamente, y el secretario general de UPCN Entre Ríos, José Allende.
En la oportunidad, el titular de la cartera sanitaria agradeció a todos los sectores que participaron del proceso ante los desafíos que implicó la implementación del Sigap en Salud. "Las características de los hospitales y centros de salud, donde se desarrollan tareas con modalidades y horarios específicos, requirió adecuar la herramienta a las necesidades de nuestros equipos. Hasta ahora, la información se encontraba fragmentada entre los distintos establecimientos, que utilizaban modalidades de gestión diferentes. Esta incorporación nos permitirá avanzar hacia una administración más integrada y centralizada, unificando procesos en toda la administración pública", explicó.
"Esto significa más transparencia en la gestión y también más herramientas para los trabajadores, que podrán acceder desde la aplicación a sus legajos, licencias, haberes y datos personales, ejerciendo un mayor control sobre su propia información", completó.
Sistema digital de personal
Por resolución 2607/26MS se conformó, además, la Mesa Técnica de Análisis y Seguimiento de Recursos Humanos en el ámbito del Ministerio de Salud, con participación de representantes de UPCN, a través de la cual se hará operativo el relevamiento y evaluación de la información vinculada a las plantas temporarias del personal del sector. Cabe señalar que este nuevo espacio surge del compromiso firmado en el último acuerdo paritario.
El ministro Troncoso remarcó que la incorporación de Salud al Sigap "es una definición política, no una decisión tecnológica", y la calificó como la resolución de "una deuda histórica de la administración pública provincial". Señaló que durante años se administró "con datos fragmentados, sin una herramienta capaz de convertir las normas en información confiable", y subrayó que se trata de "una transformación estructural que trasciende a una gestión".
El representante de UPCN, Allende, destacó la importancia del diálogo y el trabajo conjunto con los ministerios, y aclaró que la aplicación "no es para controlar a los trabajadores, sino para tener un Estado eficiente" y para que cada trabajador pueda conocer y exigir sus derechos.
Sistema Integrado de Planificación en Enfermería
Este sistema, que actualmente alcanza a todos los hospitales públicos de la provincia, facilita la gestión de los recursos humanos en Enfermería, personal clave para el funcionamiento de los servicios de salud. La herramienta permite una planificación ágil y dinámica, asegurando la rotación y la equidad en la asignación de este recurso humano. Además, los datos cargados son tomados directamente por Sigap, lo que reduce los pasos administrativos.