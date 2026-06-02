Entre sirenas y aplausos, Bomberos Voluntarios recorrieron las calles de Paraná en su tradicional caravana

Los Bomberos Voluntarios de Paraná celebraron este 2 de junio su día con la tradicional caravana que cada año recorre distintos puntos de la capital entrerriana. La actividad partió desde el Cuartel Central de calle Racedo y convocó a vecinos que salieron a las calles para saludar y reconocer la labor de quienes, de manera desinteresada, trabajan diariamente al servicio de la comunidad.

En el marco de la celebración, el referente de la institución, Jorge Vallejos, expresó a Elonce su emoción por una nueva edición de esta tradicional recorrida. “Seguimos trabajando fuerte a pesar de que nos deben millones de pesos en subsidios. Gracias a la gente de Paraná y a la ordenanza municipal, podemos funcionar bastante bien”, sostuvo.

Asimismo, remarcó que, pese a las dificultades financieras derivadas de fondos adeudados por parte de Nación, el funcionamiento operativo del cuartel no se ha visto resentido. “A pesar de que la Nación debe mucho dinero, no nos afectó”, afirmó.

Un servicio que va más allá de los incendios

Vallejos explicó que la tarea de los Bomberos Voluntarios excede ampliamente la atención de incendios y abarca múltiples intervenciones de emergencia.

“La misión es la que hacemos siempre: la prioridad es el incendio. Pero nosotros hacemos lo que venga; salvar animales, rescate vehicular, rescate en ruta. También tenemos lancha para rescate en agua y todo lo que podamos llegar a la gente para ayudarla”, detalló.

La diversidad de servicios que presta el cuerpo de bomberos refleja la importancia de una institución que trabaja las 24 horas y que requiere equipamiento, capacitación permanente y mantenimiento constante para responder de manera eficiente ante cada emergencia.

El reconocimiento de la comunidad

Durante la jornada, Vallejos también dejó un mensaje para sus compañeros y para los vecinos que acompañan cada año esta celebración. “Muy pero muy feliz día y muchísimas gracias a la gente que va a acompañar desde sus casas”, manifestó.

Además, invitó a los paranaenses a sumarse al homenaje espontáneo a lo largo del recorrido. “Que salga y nos diga hola”, expresó, en referencia al saludo que cada vecino puede brindar al paso de las autobombas y vehículos de emergencia.

INICIA LA TRADICIONAL CARAVANA POR EL DÍA DEL BOMBERO VOLUNTARIO

La caravana partió desde Racedo 280 y continuó por Belgrano, Urquiza, avenida Ramírez, Almirante Brown, Blas Parera, Almafuerte, avenida Ramírez, avenida de las Américas, Pronunciamiento, San Martín, General Galán, Casiano Calderón, avenida Montiel, Ituzaingó, Florencio Sánchez, Paraguay, Carbó, 9 de Julio y nuevamente Racedo, para regresar finalmente al Cuartel Central.

Como cada año, el sonido de las sirenas vuelve a convertirse en un símbolo de reconocimiento para quienes dedican su tiempo y esfuerzo a proteger a la comunidad. Entre aplausos y saludos, Paraná acompaña una vez más a sus Bomberos Voluntarios.

Los más chicos, protagonistas del homenaje

A lo largo del recorrido, los niños fueron quienes demostraron mayor entusiasmo ante el paso de los vehículos de emergencia. Entre saludos, aplausos y sonrisas, muchos compartieron sus impresiones sobre la actividad.

“Están re copados los camiones”, expresó uno de los chicos que observaba la caravana junto a su familia. Al ser consultado sobre cuál había sido su unidad favorita, respondió sin dudar: “El que lleva la escalera”.

El equeño vecino también se mostró entusiasmado con la labor de los bomberos y dejó un breve mensaje de reconocimiento: “Sí, felicitaciones para los bomberos”.

Las escenas se repitieron en distintos puntos de la ciudad, donde las familias aprovecharon el paso de la caravana para saludar a los integrantes del cuerpo activo y agradecerles por su trabajo cotidiano.

El perrito bombero y las sirenas, entre las atracciones favoritas

Entre los testimonios recogidos durante la transmisión en vivo, varios niños coincidieron en destacar algunos de los elementos que más les llamaron la atención.

Narela, una de las vecinas que se acercó a ver el desfile, aseguró que lo que más le gustó fue la participación de uno de los perros que integran el equipo de bomberos. “Hasta el perrito”, comentó cuando le preguntaron qué había sido lo más llamativo del recorrido.

Su hermano también coincidió y agregó: “El perrito”. Mientras tanto, otro de los chicos destacó el sonido de las sirenas como uno de los aspectos más emocionantes de la jornada. “A mí me gustaron los sonidos”, afirmó.

La presencia de los vehículos de gran porte, las luces de emergencia y el acompañamiento de los equipos especiales generaron admiración entre los más pequeños, quienes siguieron atentamente cada tramo de la caravana.

Una tradición que une a los barrios

Las familias que viven en las inmediaciones del cuartel también se sumaron al homenaje y remarcaron que se trata de una tradición que esperan cada año.

“Todos los años venimos”, contó una vecina mientras observaba el paso de los móviles junto a sus hijos. Consultada sobre el mensaje que quería transmitir a los bomberos en su día, expresó: “Que tengan un muy feliz día”.

En el mismo grupo familiar, Valentín, vestido para la ocasión y señalado cariñosamente como un futuro integrante del cuartel, también participó de la celebración rodeado de sus seres queridos.

Caravana por el Día del Bombero Voluntario en Paraná

“Es una fiesta”, resumió otra de las vecinas al describir el ambiente que se vivía durante el recorrido.