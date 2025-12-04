 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Empleados judiciales de Entre Ríos anunciaron tres nuevos paros

4 de Diciembre de 2025
La Asociación Judiciales de Entre Ríos (AJER), definió nuevas medidas de fuerza en el marco de un plan de lucha implementado para reclamar mejoras salariales. Los paros serán los viernes 5, 12 y 19 de diciembre.

 

La decisión fue tomada por el Plenario Provincial de Delegados, con la participación de 13 filiales. Entre los reclamos se destacan el pago en tiempo y forma de aumentos y retroactivos; la cancelación de la deuda de la Caja de Jubilaciones con los jubilados judiciales; el pago del título para trabajadores judiciales y además el pago del adicional por función para notificadores y evisceradores.

“Los salarios del sector vienen deteriorándose desde la ley de emergencia provincial de 2020, que congeló y limitó las actualizaciones, y luego por aumentos que quedaron por debajo de la inflación”, denunciaron desde el gremio.

 

Asimismo, apuntaron que “esta situación llevó a continuar el plan de lucha iniciado el 28/11, que tuvo un altísimo acatamiento en toda la provincia”.

 

Finalmente, desde AJER convocaron “a todos los trabajadores judiciales a adherir a las medidas de fuerza en defensa de nuestros derechos”.

Ajer Judiciales Paro recomposición salarial salarios
