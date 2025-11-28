 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad

Paro de judiciales: "El acatamiento fue superior al 80% en casi toda la provincia", indicaron

28 de Noviembre de 2025
REDACCIÓN ELONCE

La Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) llevó adelante un paro de 24 horas con un importante acatamiento por parte de los trabajadores judiciales de la provincia. Según informó a Elonce el secretario general de AJER, José María Segura, el acatamiento fue superior al 80% en la mayoría de las jurisdicciones, con picos de cumplimiento en localidades como Concordia, Gualeguaychú, Tala y Concepción del Uruguay, mientras que en Paraná el acatamiento se situó en torno al 75%.

 

"Este paro refleja la determinación y la voluntad de los trabajadores judiciales para hacerle saber al gobierno que la instancia de diálogo que se inició en la mesa salarial, esperamos que tenga una respuesta positiva", expresó Segura.

 

El reclamo central que motiva la protesta tiene que ver con el atraso salarial de los trabajadores judiciales. Según Segura, el sueldo de un escribiente, que es el primer escalón en la carrera administrativa judicial y que debe rendir un exigente concurso abierto para ingresar al puesto, está "por debajo de la canasta básica". Remarcó que "Hoy un escribiente cobra 1.050.000 pesos en mano, sin antigüedad, un sueldo que está muy por debajo de la canasta básica y que, además, es el salario básico de la categoría".

 

 

Además, dijo que los trabajadores judiciales no solo solicitan aumento salarial, sino también que se salde una deuda por retroactivos salariales. En este sentido, mencionó que a los jubilados judiciales les deben retroactivos desde 2024, algunos de los cuales tienen más de un año de atraso. "La caja propone pagarlos en 20 cuotas, lo que nosotros no aceptamos", remarcó.

 

Segura aseguró que, si no se obtiene una respuesta satisfactoria del gobierno, el paro podría repetirse en las próximas semanas. "Estamos abiertos al diálogo, pero la medida de fuerza tiene como objetivo hacer conocer al gobierno la determinación de los trabajadores judiciales de defender su salario", afirmó.

 

La próxima semana, AJER convocará a un plenario provincial donde se definirán las próximas acciones a seguir. "Es probable que decidamos continuar con más medidas de fuerza si no hay respuesta. Incluso no se descarta realizar una movilización", adelantó.

 

En cuanto a la posibilidad de una movilización, Segura comentó que esta medida está en debate dentro de las asambleas de las 16 filiales de AJER en toda la provincia. La movilización podría concretarse hacia fines de año si no se llega a una solución. "Estamos en asambleas en todas las filiales, y es probable que tengamos alguna manifestación cerca de fin de año", concluyó. Elonce.com

 

Judiciales llevan a cabo un paro en reclamo de mejora salarial

Temas:

Aumento salarial Ajer Judiciales
