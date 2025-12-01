Se declaró en Paraná la emergencia sanitaria, de estabilidad y socioambiental ante la persistencia de riesgos en zonas de arroyos y barrancas de la ciudad. La ordenanza permitirá intervenir en sectores vulnerables, priorizar emergencias y disponer fondos municipales para atender situaciones de riesgo que afectan a viviendas, infraestructura y conectividad vial.

Al respecto, el secretario municipal de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice, destacó a Elonce que "la herramienta permitirá actuar en situaciones de vulnerabilidad en la ciudad”. Indicó que existen múltiples puntos críticos que generalmente se visibilizan cuando ocurre un hecho. “La declaración de emergencia nos genera un marco para disponer de fondos y atender los diversos inconvenientes que se van presentando”, señaló.

Zonas vulnerables y criterios de intervención

Loréfice explicó que se analizaron muchos lugares, con distinta categorización por los diferentes inconvenientes que hay en cada uno, pero aclaró que se pretende “ir atendiendo prioridades y urgencias”. Reconoció que la disponibilidad de fondos es limitada y que las condiciones climáticas han agravado el escenario. “La sequía durante tres años y, hoy por hoy, una época con lluvias, genera este tipo de deslizamientos, inconvenientes por inundaciones y saturación de los cursos de agua en los arroyos”, detalló.

Emergencia ambiental: elaborarán un plan de acción para atender desbarrancamientos y riesgos en arroyos

Por su parte, el subsecretario de Infraestructura, Xavier Bilbao, contextualizó la problemática desde la composición geográfica de Paraná. “La ciudad es una meseta ondulada atravesada por una vasta red de drenaje”, explicó. Indicó que el relieve ondulado y las cuencas que atraviesan la ciudad producen cursos inestables. “En la naturaleza se mueven igual, erosionan y depositan, pero dentro de una zona urbana ese equilibrio dinámico es difícil de conseguir”, señaló.

Bilbao precisó que esta dinámica genera erosiones y taludes verticales que afectan viviendas y calles. “La idea es primero atender los riesgos que pueden tener los vecinos cerca de los cauces de los arroyos”, afirmó; y remarcó que la nueva herramienta permitirá priorizar riesgos asociados a las personas, bienes públicos y privados, y la conectividad de la ciudad.

La obra de estabilización sobre calle Güemes, en Paseo Jardín (foto archivo Elonce)

En la oportunidad, Bilbao recordó la obra iniciada por la Municipalidad para solucionar problemas de inestabilidad en el talud aguas abajo de la alcantarilla que atraviesa calle Güemes y que conduce las aguas de lluvia que vienen por la calzada y de vertientes que cruza el Paseo Jardín.

Implementación de la norma

Bilbao explicó que la Emergencia Ambiental entrará en vigencia una vez promulgada; y estimó que para, antes de mitad de diciembre, ya estará en funcionamiento.

El primer paso será conformar un comité técnico, que "generará un mapeo para identificar los problemas principales, priorizar y elaborar el plan de acción para cada uno de los lugares”; y señaló que se trabajará con recursos limitados y con el acompañamiento de trabajadores sociales, Desarrollo Social y Defensa Civil.

Desbarrancamientos en Paraná (foto archivo Elonce)

“Hacia fines de diciembre y principio de enero, tendremos ese primer mapeo vinculado a las zonas involucradas y las prioritarias para atender”, agregó.

Mensaje a las familias afectadas

Bilbao se refirió a quienes viven en zonas que sufren problemas de erosión o desbarrancamientos. “Ante los riesgos de lluvia y tormenta, siempre tener los recaudos de asegurar su vida por sobre los bienes personales”, expresó. Pidió acompañamiento en este proceso y recordó que la prioridad será la seguridad. “El resguardo de la vida es lo primero que queremos que se lleve adelante”, concluyó.