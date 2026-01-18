El río Paraná midió 2,84 metros en el puerto local: anticipan que seguiría en descenso

El río Paraná registró este domingo una altura de 2,83 metros, el nivel más bajo de enero. En paralelo, las lluvias de la última semana se concentraron en el centro-norte de la región y las previsiones anticipan un escenario similar para los próximos días.
El río Paraná registró una altura de 2,83 metros este domingo 18 de enero, según los registros oficiales de la Prefectura Naval Argentina. Se trató del valor más bajo observado en lo que va del mes. La medición máxima de enero había sido de 3,01 metros, registrada el 2 de enero, y desde ese momento el nivel del río comenzó a descender de manera progresiva.
Este comportamiento se dio en un contexto de lluvias desiguales en la región durante los últimos siete días. Las precipitaciones se concentraron principalmente en la porción centro-norte, mientras que hacia el sur los acumulados fueron leves y, en algunos sectores, poco significativos. Este patrón tuvo impacto directo en los aportes al cauce principal y en la evolución de los niveles del río.
De acuerdo con los informes hidrometeorológicos, sobre la traza Corrientes–Paraná y los aportes por ambas márgenes se registraron lluvias con acumulados moderados, e incluso ligeramente abundantes en sectores puntuales. Los mayores montos se observaron en los aportes por margen izquierda, especialmente en la zona comprendida entre Esquina y Paraná. En contraste, la porción sur de la región atravesó una semana con precipitaciones escasas, sin generar repuntes significativos.
En el tramo Corrientes–La Paz, el río Paraná se mantuvo oscilante, aunque con una tendencia clara al descenso. Los niveles actuales se ubicaron dentro del rango de aguas medias bajas, con valores similares a los registrados durante la primera quincena de diciembre. Esta dinámica estuvo asociada, entre otros factores, al régimen de descarga de la represa de Yacyretá y a la disminución de los aportes en ruta tras las últimas lluvias.
Más al sur, entre Santa Fe, Paraná y Rosario, el río también mostró un comportamiento oscilante, pero inició una fase de descenso leve. Si bien se registraron algunas variaciones producto de lluvias locales y del traslado de mareas en los tramos inferiores, la tendencia general fue descendente y sostenida.
Las previsiones para los próximos siete días indican un escenario similar al de la semana anterior. Se esperan lluvias leves a moderadas sobre la traza Goya–Paraná y en algunos aportes laterales, como los ríos Saladillo y Feliciano. En el resto de la región predominarán precipitaciones escasas, lo que reforzará la dinámica actual del río.
A mediano plazo, en un horizonte de entre siete y quince días, los especialistas proyectan una posible estabilización del nivel del Paraná o bien anticipan oscilaciones acotadas dentro del rango de aguas medias bajas. Este escenario estará vinculado a un contexto de precipitaciones poco significativas sobre las áreas que generan el caudal principal.
En cuanto al análisis de anomalías de lluvias, para el período considerado se identificarán algunos núcleos con registros superiores a los valores normales en sectores del tramo medio e inferior del río Paraguay, que se extenderán hacia aportes por margen derecha del Paraná en territorio argentino. En cambio, amplias zonas de la cuenca se mantendrán dentro de parámetros normales, mientras que en el oeste persistirán déficits de precipitaciones.
De esta manera, el río Paraná transitará el mes de enero con niveles en descenso y sin señales de repuntes importantes en el corto plazo, en un contexto climático que favorecerá la continuidad de las aguas medias bajas en gran parte de su recorrido.