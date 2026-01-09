El Museo de la Ciudad presenta sus propuestas para el verano en Paraná

El Museo de la Ciudad está ubicado en Buenos Aires 226.

Con el verano en marcha, el Museo de la Ciudad Cesar Blas Pérez Colman se presenta como una alternativa cultural para quienes buscan disfrutar de Paraná. Ubicado en Buenos Aires 226, propone un recorrido por la historia local a través de objetos, fotografías, relatos y experiencias interactivas que permiten reconstruir la identidad paranaense desde distintas épocas.

Una propuesta para público diverso

En diálogo con Elonce, la directora de Museos y Patrimonio de la Municipalidad, Gisela Bahler, destacó que la temporada atrae tanto a turistas como a vecinos que aprovechan los tiempos libres para visitar: “Es todo tipo de público. Muchos vienen el fin de semana a pasear y también aparece aquel vecino que durante el año no puede por trabajo”.

El Museo de la Ciudad ofrece un recorrido por la historia reciente. Foto: Elonce.

La funcionaria remarcó el valor identitario del museo: “Es el museo donde nos podemos ver reflejados los paranaenses, ya sea a través del deporte, la música, las costumbres de nuestros abuelos o la historia desde épocas geológicas hasta el presente”.

Salas que combinan historia, música y memoria

Entre las salas permanentes se destacan Historia de Paraná, El deporte paranaense y La cocina de nuestros abuelos, donde confluyen elementos cotidianos, tecnología y nostalgia. Sobre esta última, Bahler comentó: “Llama la atención todo lo que tiene que ver con la añoranza. Siempre alguien encuentra la batidora que veía en la casa de la abuela”.

Otra de las propuestas del verano es Melodías en movimiento: ¿Es posible atrapar la música?, una sala interactiva que incluye trivia musical orientada a jóvenes y un recorrido por referentes como Charly García, Mercedes Sosa, Wos y artistas latinoamericanos.

Directora de Museos y Patrimonio de la Municipalidad, Gisela Bahler. Foto: Elonce.

Horarios y entrada

La entrada es libre y gratuita. Durante enero, el museo abre de martes a viernes de 8 a 12, y los sábados y feriados de 18 a 21. Además, los lunes se realiza el recorrido histórico por el Cementerio Santísima Trinidad a las 19:30, un clásico de la agenda cultural local.