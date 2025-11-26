El Club Atlético Estudiantes inaugurará un gimnasio en su sede central: “Tiene tecnología de última generación”

El Club Atlético Estudiantes (CAE) de la ciudad de Paraná vivirá una jornada histórica con la inauguración de un nuevo gimnasio, este viernes, a las 19:30. En colaboración con Sport Club, la marca líder de gimnasios en el país, este nuevo espacio promete ser un centro de bienestar para los socios y la comunidad en general, con más de 800 metros cuadrados de superficie y tecnología de punta. Emilio Fouces, presidente del CAE, compartió con Elonce detalles exclusivos de esta ambiciosa obra que marca un hito en la historia del club.

Un gimnasio pensado para socios y no socios

Fouces detalló cómo el club logró concretar este proyecto. “Este gimnasio de alta tecnología es una respuesta a una demanda muy importante de nuestros socios. No solo será un centro de alto rendimiento para los deportistas del club, sino también un espacio integral”, afirmó. El gimnasio estará ubicado en la sede central del club, en el corazón del Parque Urquiza, en un espacio previamente ocupado por los viejos quinchos.

Además, explicó que este centro de fitness no solo servirá a los deportistas, sino a toda la comunidad. “Hoy en día, la gente no solo va al gimnasio para competir, sino también para mejorar su bienestar. Personas de todas las edades podrán disfrutar de un lugar de calidad para mantenerse en forma”, destacó. La instalación estará abierta tanto a socios como a no socios, con un beneficio especial para los primeros, quienes accederán a un descuento del 50% en la cuota mensual.

Horarios extendidos y nuevos servicios

La nueva infraestructura permitirá que el gimnasio funcione todos los días de la semana, de 6 a 22, facilitando el acceso a personas con horarios laborales diversos. “Muchos usuarios llegan muy temprano o muy tarde, y queríamos cubrir esas franjas horarias para que todos puedan acceder”, expresó.

Además, el nuevo gimnasio contará con profesionales capacitados en el área, a cargo de Sport Club, quienes ofrecerán acompañamiento personalizado a los usuarios. “Vamos a tener un equipo de profes capacitados para guiar a nuestros socios y que disfruten de todas las comodidades y ventajas de la tecnología aplicada al deporte y al bienestar”, agregó.

Una inauguración especial en el marco de los 120 años del club

La inauguración no será solo un evento deportivo, sino también una celebración en el marco del 120º aniversario del CAE, que se celebró el 5 de mayo. “Este gimnasio es solo una de las grandes obras que estamos inaugurando durante este año. Además, presentamos un libro sobre la historia del club y rendimos homenaje a nuestros deportistas destacados”, comentó Fouces. La ceremonia incluirá una fiesta para celebrar con socios, invitados y miembros de la comunidad.

EL CAE INAGURA SU NUEVO GIMNASIO EN LA SEDE

El evento será una excelente oportunidad para que nuevos miembros se acerquen al club y conozcan la nueva propuesta, no solo en cuanto a infraestructura deportiva, sino también como un espacio para la comunidad.