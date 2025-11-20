El CAE celebró sus 120 años con una gala de premiación a deportistas destacados y la presentación de un libro

REDACCIÓN ELONCE
En una noche de homenaje y distinción, el club Atlético Estudiantes celebró su 120° aniversario con la presentación del libro "120 Años de un sueño" y una premiación a sus deportistas destacados del 2024.
En la sede del Club Atlético Estudiantes, se vivió una jornada especial que marcó el cierre del año de los 120 de la institución. En un evento que combinó historia, homenaje y deporte, se presentó oficialmente la edición impresa del libro "120 Años de un sueño", una obra que recopila las vivencias, logros y anécdotas de más de un siglo de historia. La noche también fue testigo de una gala de premiación, donde se reconoció a los deportistas destacados de 2024, quienes sobresalieron por sus logros en diversas disciplinas.
El presidente del CAE, Emilio Fouces, quien encabezó la ceremonia, destacó la importancia del libro como un homenaje a la historia de la institución y a todos aquellos que hicieron posible su crecimiento. "Elegimos como eje de los festejos este año hacer un libro. El último se había hecho cuando cumplimos 100 años, en 2005. Han pasado muchas cosas en estas dos décadas y ahora tenemos una nueva obra que recoge todas esas vivencias", explicó. La edición impresa del libro, que tuvo una excelente acogida, fue posible gracias a la colaboración del arquitecto Fernando Ponce, quien contribuyó activamente en la recopilación de datos, anécdotas y fotos.
La noche también a reconocer el talento actual. Cerca de 20 deportistas de distintas disciplinas fueron premiados por su desempeño destacado en la temporada 2024. "Todas las disciplinas están representadas, desde el fútbol hasta el hockey, y cada uno de los premiados ha tenido una actuación sobresaliente, tanto en lo deportivo como en lo competitivo", señaló Fouces.
Un club en crecimiento: nuevas obras y proyectos para el futuro
El presidente también aprovechó la ocasión para hablar sobre el futuro del club, que continúa apostando al crecimiento y a la mejora de sus infraestructuras. "Este club se ha sustentado siempre en la infraestructura deportiva, y eso demanda no solo mantenimiento, sino también nuevas obras", afirmó.
Entre las principales novedades se destaca la inauguración de la segunda cancha de césped sintético para hockey, un anhelo de los socios que, según Fouces, se concretará antes de fin de año. Además, se espera la apertura de un gimnasio en la sede central, con más de 800 metros cuadrados de superficie. "Es una demanda de nuestros socios, y tiene tecnología de última generación, lo que lo convierte en un espacio ideal para entrenar", agregó el presidente.
La noche de celebración cerró con una cena compartida entre los miembros del club, socios y deportistas, en un ambiente de camaradería y orgullo por los logros alcanzados.