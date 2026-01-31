El Atlético Echagüe Club celebra 94 años de historia, deporte y comunidad

REDACCIÓN ELONCE
Este 1° de febrero, el Atlético Echagüe Club celebra su 94° aniversario, consolidándose como una de las instituciones deportivas más emblemáticas de Paraná.
Este 1° de febrero, el Atlético Echagüe Club celebra su 94° aniversario, consolidado como una de las instituciones sociales y deportivas más emblemáticas de la ciudad de Paraná. Fundado en 1932 por un grupo de 12 jóvenes, el club nació con el objetivo claro de generar un espacio de encuentro, contención y desarrollo a través del deporte y la vida social.
La creación del club se dio en un contexto histórico complejo para el país, pero fue impulsada por una juventud que encontró en el deporte una herramienta de formación humana, bajo la influencia del presbítero Bartolomé Grella, una figura central en la promoción del deporte.
El acta fundacional del Atlético Echagüe Club se gestó el 1° de febrero de 1932, en el tradicional Bar El Globo, ubicado en la esquina de calles 25 de Mayo y Belgrano. Días más tarde, el 28 de febrero, se conformó la primera Comisión Directiva, marcando el inicio formal de la vida institucional del club, que adoptó el nombre de la avenida Echagüe y los colores celeste y negro, símbolos que identifican a generaciones de socios y deportistas.
Un crecimiento sostenido en el deporte y la comunidad
A lo largo de sus 94 años, el Atlético Echagüe Club ha experimentado un crecimiento sostenido, ampliando tanto su infraestructura como su masa societaria y su propuesta deportiva. Actualmente, el club cuenta con más de una docena de disciplinas, entre ellas básquet, vóley, futsal, pelota mano, rugby, natación convencional y adaptada, patín artístico, hockey sobre patines y sobre césped, con participación tanto femenina como masculina, y propuestas mixtas en las categorías formativas.
La amplitud de su oferta deportiva refleja la visión del club como un espacio inclusivo, donde el deporte se promueve como un medio para la igualdad, la amistad y el sentido de pertenencia. Sin distinciones ni prejuicios, el Atlético Echagüe Club reafirma estos valores, logrando un impacto positivo tanto dentro como fuera de sus instalaciones.
El club también cuenta con un predio de tres hectáreas en una zona estratégica, ubicada junto al acceso al Túnel Subfluvial, donde se desarrollan una gran variedad de actividades y entrenamientos para todas las edades.
Compromiso social y mirada hacia el futuro
Echagüe Club continúa siendo sinónimo de identidad, esfuerzo colectivo y pasión por el deporte. El club se mantiene fiel a los principios que marcaron su nacimiento, siendo un pilar fundamental de la comunidad paranaense, y sigue proyectándose hacia el futuro, con el objetivo de seguir formando deportistas y personas, fortaleciendo los lazos de amistad y compromiso.
La historia del Atlético es un testimonio del trabajo en equipo, la dedicación y el amor por el deporte. Con su mirada puesta en las próximas generaciones, el club sigue siendo un referente en Paraná, siendo mucho más que un espacio deportivo: es una familia unida por el mismo amor a los valores que fundaron el club hace 94 años.